https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/gazzede-aclik-krizi-derinlesti-650-bin-cocuk-hayatta-kalma-mucadelesi-veriyor-1097839727.html

Gazze’de açlık krizi derinleşti: 650 bin çocuk hayatta kalma mücadelesi veriyor

Gazze’de açlık krizi derinleşti: 650 bin çocuk hayatta kalma mücadelesi veriyor

Sputnik Türkiye

Gazze'deki hükümet, İsrail’in saldırıları ve sınır kapılarını kapatmasının 5 yaş altındaki 650 bin çocuğu açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T15:35+0300

2025-07-12T15:35+0300

2025-07-12T15:35+0300

i̇srail- filistin çatışması

i̇srail

gazze

gazze şeridi

açlık

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Gazze Şeridi’ndeki hükümet, İsrail’in aylardır sürdürdüğü abluka ve saldırılar nedeniyle bölgede büyük bir insani felaket yaşandığını, özellikle 5 yaş altındaki 650 bin çocuğun açlık tehlikesi altında olduğunu duyurdu.Hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılar ve 2 Mart’tan itibaren tüm sınır kapılarını kapatarak insani yardımları engellemesinin, kıtlığı geri dönüşsüz bir noktaya taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “İşgal güçleri tüm sınır kapılarını kapatarak gıda, ilaç ve yakıt girişini engelliyor. Bu, modern zamanların en ağır toplu kuşatma suçlarından biridir” ifadeleri kullanıldı.1 milyonu aşkın çocuk beslenme yetersizliğiyle karşı karşıyaBölgede yaklaşık 1.1 milyon çocuk bulunduğu hatırlatılırken, bunlardan 650 bininin 5 yaş altında olduğu ve ciddi beslenme yetersizliği riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.Son üç günde gıda ve temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiği, durumun her geçen gün daha da kötüleştiği aktarıldı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekilerek acil müdahale çağrısı yapıldı.İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan girişine izin veriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/filistinli-aktivistten-trump-yonetimine-dava-104-gunumu-caldilar-1097804299.html

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i̇srail, gazze, gazze şeridi, açlık