https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fransadan-tarihi-adim-yeni-kaledonya-icin-ozel-statulu-devlet-anlasmasi-imzalandi-1097837555.html
Fransa’dan 'tarihi' adım: Yeni Kaledonya için özel statülü devlet anlaşması imzalandı
Fransa’dan 'tarihi' adım: Yeni Kaledonya için özel statülü devlet anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya’nın özel statülü bir devlet haline gelmesini öngören tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, bağımsızlık yanlıları ile... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T13:30+0300
2025-07-12T13:30+0300
2025-07-12T13:30+0300
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yeni kaledonya
fransa
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anlaşma
nikel
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Fransa’nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya’nın Fransa bünyesinde özel statülü bir devlet olmasını öngören anlaşma imzalandı. 13 sayfalık anlaşma metni, Ada’nın bağımsızlığını savunan gruplarla Paris hükümeti yanlıları arasında uzlaşı sağladı.Tarihi olarak nitelendirilen bu anlaşmaya göre, Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak ve bu vatandaşlar aynı zamanda Fransız vatandaşı kabul edilecek. Böylece Ada halkı, hem yerel hem ulusal düzeyde yeni bir kimlik statüsü kazanmış olacak.Referandum düzenlenecekAnlaşmaya göre, bu yıl Yeni Kaledonya’da herhangi bir seçim yapılmayacak. Gelecek yılki belediye seçimlerine ise Ada’da doğanlar veya 15 yıl aralıksız ikamet edenler katılabilecek. Ayrıca, Yeni Kaledonya’nın kurumsal geleceğine dair referandum düzenlenerek halkın görüşü alınacak.Yeni Kaledonya'nın ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak kaynak: NikelYeni Kaledonya, dünyadaki en büyük nikel rezervlerinden birine sahip olmasıyla biliniyor. Ada ekonomisinin belkemiğini oluşturan nikel madenciliği, hem istihdam hem de ihracat açısından hayati önem taşıyor. Anlaşmaya göre, Ada'nın nikel kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi için kapsamlı bir stratejik plan hazırlanacak.Plan kapsamında, Ada’nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirerek uzun vadede sosyal refahı da artırması bekleniyor.Uluslararası toplum tarafından tanınabilecekAnlaşma kapsamında Fransa bünyesindeki Yeni Kaledonya devleti, uluslararası toplum tarafından da tanınabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/martinikten-sonra-bir-fransiz-somurgesi-daha-protestoda-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-mucadelesi--1089489266.html
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avrupa, yeni kaledonya, fransa, paris, anlaşma, nikel
avrupa, yeni kaledonya, fransa, paris, anlaşma, nikel
Fransa’dan 'tarihi' adım: Yeni Kaledonya için özel statülü devlet anlaşması imzalandı
Fransa’nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya’nın özel statülü bir devlet haline gelmesini öngören tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, bağımsızlık yanlıları ile Paris hükümeti yanlılarını bir araya getirdi.
Fransa’nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya’nın Fransa bünyesinde özel statülü bir devlet olmasını öngören anlaşma imzalandı. 13 sayfalık anlaşma metni, Ada’nın bağımsızlığını savunan gruplarla Paris hükümeti yanlıları arasında uzlaşı sağladı.
Tarihi olarak nitelendirilen bu anlaşmaya göre, Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak ve bu vatandaşlar aynı zamanda Fransız vatandaşı kabul edilecek. Böylece Ada halkı, hem yerel hem ulusal düzeyde yeni bir kimlik statüsü kazanmış olacak.
Anlaşmaya göre, bu yıl Yeni Kaledonya’da herhangi bir seçim yapılmayacak. Gelecek yılki belediye seçimlerine ise Ada’da doğanlar veya 15 yıl aralıksız ikamet edenler katılabilecek. Ayrıca, Yeni Kaledonya’nın kurumsal geleceğine dair referandum düzenlenerek halkın görüşü alınacak.
Yeni Kaledonya'nın ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak kaynak: Nikel
Yeni Kaledonya, dünyadaki en büyük nikel rezervlerinden birine sahip olmasıyla biliniyor. Ada ekonomisinin belkemiğini oluşturan nikel madenciliği, hem istihdam hem de ihracat açısından hayati önem taşıyor. Anlaşmaya göre, Ada'nın nikel kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi için kapsamlı bir stratejik plan hazırlanacak.
Plan kapsamında, Ada’nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirerek uzun vadede sosyal refahı da artırması bekleniyor.
Uluslararası toplum tarafından tanınabilecek
Anlaşma kapsamında Fransa bünyesindeki Yeni Kaledonya devleti, uluslararası toplum tarafından da tanınabilecek.