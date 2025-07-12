https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fransadan-tarihi-adim-yeni-kaledonya-icin-ozel-statulu-devlet-anlasmasi-imzalandi-1097837555.html

Fransa’dan 'tarihi' adım: Yeni Kaledonya için özel statülü devlet anlaşması imzalandı

Fransa’dan 'tarihi' adım: Yeni Kaledonya için özel statülü devlet anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

Fransa’nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya’nın özel statülü bir devlet haline gelmesini öngören tarihi anlaşma imzalandı. Anlaşma, bağımsızlık yanlıları ile... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T13:30+0300

2025-07-12T13:30+0300

2025-07-12T13:30+0300

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nikel

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Fransa’nın Bougival kentinde, Yeni Kaledonya’nın Fransa bünyesinde özel statülü bir devlet olmasını öngören anlaşma imzalandı. 13 sayfalık anlaşma metni, Ada’nın bağımsızlığını savunan gruplarla Paris hükümeti yanlıları arasında uzlaşı sağladı.Tarihi olarak nitelendirilen bu anlaşmaya göre, Yeni Kaledonya vatandaşlığı oluşturulacak ve bu vatandaşlar aynı zamanda Fransız vatandaşı kabul edilecek. Böylece Ada halkı, hem yerel hem ulusal düzeyde yeni bir kimlik statüsü kazanmış olacak.Referandum düzenlenecekAnlaşmaya göre, bu yıl Yeni Kaledonya’da herhangi bir seçim yapılmayacak. Gelecek yılki belediye seçimlerine ise Ada’da doğanlar veya 15 yıl aralıksız ikamet edenler katılabilecek. Ayrıca, Yeni Kaledonya’nın kurumsal geleceğine dair referandum düzenlenerek halkın görüşü alınacak.Yeni Kaledonya'nın ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak kaynak: NikelYeni Kaledonya, dünyadaki en büyük nikel rezervlerinden birine sahip olmasıyla biliniyor. Ada ekonomisinin belkemiğini oluşturan nikel madenciliği, hem istihdam hem de ihracat açısından hayati önem taşıyor. Anlaşmaya göre, Ada'nın nikel kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi için kapsamlı bir stratejik plan hazırlanacak.Plan kapsamında, Ada’nın ekonomik bağımsızlığını güçlendirerek uzun vadede sosyal refahı da artırması bekleniyor.Uluslararası toplum tarafından tanınabilecekAnlaşma kapsamında Fransa bünyesindeki Yeni Kaledonya devleti, uluslararası toplum tarafından da tanınabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/martinikten-sonra-bir-fransiz-somurgesi-daha-protestoda-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-mucadelesi--1089489266.html

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