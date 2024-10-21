https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/martinikten-sonra-bir-fransiz-somurgesi-daha-protestoda-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-mucadelesi--1089489266.html

Martinik'ten sonra bir Fransız sömürgesi daha protestoda: Yeni Kaledonya'da 'bağımsızlık mücadelesi'

Martinik'ten sonra bir Fransız sömürgesi daha protestoda: Yeni Kaledonya'da 'bağımsızlık mücadelesi'

Sputnik Türkiye

Fransa sömürgesi Yeni Kaledonya'da yerliler 'bağımsızlık yanlısı' gösterilerine Mayıs ayından beri devam ediyor. Fransız hükümeti, geceleri sokağa çıkma... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T14:42+0300

2024-10-21T14:42+0300

2024-10-21T14:42+0300

dünya

pasifik

yeni kaledonya

fransa

martinik

sömürge

bağımsızlık

protesto

sokağa çıkma yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089486774_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_0aa64af2de80d6dc07f773b3479d4c91.jpg

Güneybatı Pasifik'te bulunan Fransız sömürgesi topraklardan biri olan Yeni Kaledonya'da, Mayıs ayında başlayan 'bağımsızlık yanlısı' gösteriler devam ediyor. Fransalı yetkililer, adada silah satışı, kullanımı ve transferine yasaklar getirmişti. Gece sokağa çıkma yasağı uygulanan adada, toplanma ve yürüyüş yasağının da devam ettiği bildirildi. Protestolar, Fransa'nın Yeni Kaledonya'ya 'yeni gelen kişilerin' eyalet seçimlerinde oy kullanmalarına izin veren anayasa değişikliğini onaylaması ardından başladı. Anayasal değişiklik ile Fransa hükümeti, en az 10 yıldır bölgede yaşayan Fransızları yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veriyor.Bölgenin yerli halkı olan Kanaklar, bu durumu 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı bulduklarını söyleyerek Mayıs ayından bugüne kadar devam eden protestolar başlattı. Yeni Kaledonya'da Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmıştı. Anlaşma maddelerinde yerli halk Kanakların kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmemesi için kendilerine oy kullanma hakkı verilmişti. Anlaşmanın 1998'de imzalanmasından önce bölgede ikamet eden kişiler ve onların soyundan gelenlerle sınırlandırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fransanin-martinik-adasinda-siddet-olaylari-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1088192481.html

pasifik

yeni kaledonya

fransa

martinik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pasifik, yeni kaledonya, fransa, martinik, sömürge, bağımsızlık, protesto, sokağa çıkma yasağı