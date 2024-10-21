https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/martinikten-sonra-bir-fransiz-somurgesi-daha-protestoda-yeni-kaledonyada-bagimsizlik-mucadelesi--1089489266.html
Martinik'ten sonra bir Fransız sömürgesi daha protestoda: Yeni Kaledonya'da 'bağımsızlık mücadelesi'
Martinik'ten sonra bir Fransız sömürgesi daha protestoda: Yeni Kaledonya'da 'bağımsızlık mücadelesi'
Sputnik Türkiye
Fransa sömürgesi Yeni Kaledonya'da yerliler 'bağımsızlık yanlısı' gösterilerine Mayıs ayından beri devam ediyor. Fransız hükümeti, geceleri sokağa çıkma... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T14:42+0300
2024-10-21T14:42+0300
2024-10-21T14:42+0300
dünya
pasifik
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fransa
martinik
sömürge
bağımsızlık
protesto
sokağa çıkma yasağı
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Güneybatı Pasifik'te bulunan Fransız sömürgesi topraklardan biri olan Yeni Kaledonya'da, Mayıs ayında başlayan 'bağımsızlık yanlısı' gösteriler devam ediyor. Fransalı yetkililer, adada silah satışı, kullanımı ve transferine yasaklar getirmişti. Gece sokağa çıkma yasağı uygulanan adada, toplanma ve yürüyüş yasağının da devam ettiği bildirildi. Protestolar, Fransa'nın Yeni Kaledonya'ya 'yeni gelen kişilerin' eyalet seçimlerinde oy kullanmalarına izin veren anayasa değişikliğini onaylaması ardından başladı. Anayasal değişiklik ile Fransa hükümeti, en az 10 yıldır bölgede yaşayan Fransızları yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veriyor.Bölgenin yerli halkı olan Kanaklar, bu durumu 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı bulduklarını söyleyerek Mayıs ayından bugüne kadar devam eden protestolar başlattı. Yeni Kaledonya'da Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmıştı. Anlaşma maddelerinde yerli halk Kanakların kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmemesi için kendilerine oy kullanma hakkı verilmişti. Anlaşmanın 1998'de imzalanmasından önce bölgede ikamet eden kişiler ve onların soyundan gelenlerle sınırlandırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fransanin-martinik-adasinda-siddet-olaylari-nedeniyle-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1088192481.html
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pasifik, yeni kaledonya, fransa, martinik, sömürge, bağımsızlık, protesto, sokağa çıkma yasağı
pasifik, yeni kaledonya, fransa, martinik, sömürge, bağımsızlık, protesto, sokağa çıkma yasağı
Martinik'ten sonra bir Fransız sömürgesi daha protestoda: Yeni Kaledonya'da 'bağımsızlık mücadelesi'
Fransa sömürgesi Yeni Kaledonya'da yerliler 'bağımsızlık yanlısı' gösterilerine Mayıs ayından beri devam ediyor. Fransız hükümeti, geceleri sokağa çıkma yasağını 4 Kasım'a kadar uzattığını bildirdi.
Güneybatı Pasifik'te bulunan Fransız sömürgesi topraklardan biri olan Yeni Kaledonya'da, Mayıs ayında başlayan 'bağımsızlık yanlısı' gösteriler devam ediyor.
Fransalı yetkililer, adada silah satışı, kullanımı ve transferine yasaklar getirmişti. Gece sokağa çıkma yasağı uygulanan adada, toplanma ve yürüyüş yasağının da devam ettiği bildirildi.
Protestolar, Fransa'nın Yeni Kaledonya'ya 'yeni gelen kişilerin' eyalet seçimlerinde oy kullanmalarına izin veren anayasa değişikliğini onaylaması ardından başladı.
Anayasal değişiklik ile Fransa hükümeti, en az 10 yıldır bölgede yaşayan Fransızları yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veriyor.
Bölgenin yerli halkı olan Kanaklar, bu durumu 1988'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı bulduklarını söyleyerek Mayıs ayından bugüne kadar devam eden protestolar başlattı.
Yeni Kaledonya'da Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmıştı.
Anlaşma maddelerinde yerli halk Kanakların kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmemesi için kendilerine oy kullanma hakkı verilmişti. Anlaşmanın 1998'de imzalanmasından önce bölgede ikamet eden kişiler ve onların soyundan gelenlerle sınırlandırılmıştı.