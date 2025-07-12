https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/ehliyetini-hl-yenilemeyenler-dikkat-15-tl-yerine-7-bin-liraya-cikacak-1097836760.html
Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler dikkat: 15 TL yerine 7 bin liraya çıkacak
Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler dikkat: 15 TL yerine 7 bin liraya çıkacak
Sputnik Türkiye
Eski tip ehliyet kullanan 3,2 milyon kişi için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla eski sürücü belgeleri geçersiz olacak. 31 Temmuz’a kadar... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T13:08+0300
2025-07-12T13:08+0300
2025-07-12T13:08+0300
ekonomi̇
ehliyet
eski ehliyet
ehliyet ücreti
sürücü
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Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi, 1 Ağustos 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz hale gelecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücülere bu konuda son kez uyarıda bulundu. Türkiye genelinde 32 milyon 466 bin kişi ise yeni tip ehliyet kullanıyor.Eski ehliyetlerin yenileme ücreti 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL. Ancak bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesi için yenileme bedeli 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle yetkililer, olası yoğunluğu önlemek adına sürücülere bir an önce randevu almaları çağrısında bulundu.Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?Sürücü belgesi yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alabiliyor. Randevu günü, nüfus müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurulması gerekiyor.Gerekli belgeler neler?Yenileme işlemi için istenen belgeler şöyle:Yeni ehliyetler adrese teslimBaşvurusunu tamamlayanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.
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eski tip ehliyet geçersiz, ehliyet yenileme son gün, 1 ağustos ehliyet uyarısı, 15 tl ehliyet yenileme, 7438 tl ehliyet ücreti, nvi.gov.tr randevu alma, geçici sürücü belgesi, yeni ehliyet adrese teslim, ehliyet yenileme belgeleri
eski tip ehliyet geçersiz, ehliyet yenileme son gün, 1 ağustos ehliyet uyarısı, 15 tl ehliyet yenileme, 7438 tl ehliyet ücreti, nvi.gov.tr randevu alma, geçici sürücü belgesi, yeni ehliyet adrese teslim, ehliyet yenileme belgeleri
Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler dikkat: 15 TL yerine 7 bin liraya çıkacak
Eski tip ehliyet kullanan 3,2 milyon kişi için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla eski sürücü belgeleri geçersiz olacak. 31 Temmuz’a kadar sadece 15 TL olan yenileme işlemi, bu tarihten sonra 7 bin 438 TL’ye çıkacak.
Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi, 1 Ağustos 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz hale gelecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücülere bu konuda son kez uyarıda bulundu. Türkiye genelinde 32 milyon 466 bin kişi ise yeni tip ehliyet kullanıyor.
Eski ehliyetlerin yenileme ücreti 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL. Ancak bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesi için yenileme bedeli 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle yetkililer, olası yoğunluğu önlemek adına sürücülere bir an önce randevu almaları çağrısında bulundu.
Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?
Sürücü belgesi yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alabiliyor. Randevu günü, nüfus müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurulması gerekiyor.
Yenileme işlemi için istenen belgeler şöyle:
Mevcut eski tip sürücü belgesi
,
15 TL'lik başvuru ücretinin
ödendiğine dair dekont,
Sürücü sağlık raporu
(yetkili sağlık kuruluşlarından),
6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
,
MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres.
Yeni ehliyetler adrese teslim
Başvurusunu tamamlayanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.