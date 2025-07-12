https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/ehliyetini-hl-yenilemeyenler-dikkat-15-tl-yerine-7-bin-liraya-cikacak-1097836760.html

Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler dikkat: 15 TL yerine 7 bin liraya çıkacak

Ehliyetini hâlâ yenilemeyenler dikkat: 15 TL yerine 7 bin liraya çıkacak

Sputnik Türkiye

Eski tip ehliyet kullanan 3,2 milyon kişi için kritik tarih yaklaşıyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla eski sürücü belgeleri geçersiz olacak. 31 Temmuz’a kadar... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T13:08+0300

2025-07-12T13:08+0300

2025-07-12T13:08+0300

ekonomi̇

ehliyet

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ehliyet ücreti

sürücü

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Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi, 1 Ağustos 2025 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemezse belgeleri geçersiz hale gelecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücülere bu konuda son kez uyarıda bulundu. Türkiye genelinde 32 milyon 466 bin kişi ise yeni tip ehliyet kullanıyor.Eski ehliyetlerin yenileme ücreti 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL. Ancak bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesi için yenileme bedeli 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle yetkililer, olası yoğunluğu önlemek adına sürücülere bir an önce randevu almaları çağrısında bulundu.Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?Sürücü belgesi yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya “nvi.gov.tr” üzerinden randevu alabiliyor. Randevu günü, nüfus müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurulması gerekiyor.Gerekli belgeler neler?Yenileme işlemi için istenen belgeler şöyle:Yeni ehliyetler adrese teslimBaşvurusunu tamamlayanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/lgs-2025te-719-tam-puan-mebden-iddialara-yanit-geldi-1097835002.html

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