https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fenerbahce-tranferini-duyurdu-archie-brown-ile-sozlesme-imzalandi-1097846443.html
Fenerbahçe transferini duyurdu: Archie Brown ile sözleşme imzalandı
Fenerbahçe transferini duyurdu: Archie Brown ile sözleşme imzalandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T22:18+0300
2025-07-12T22:18+0300
2025-07-12T22:18+0300
spor
fenerbahçe
transfer
archie brown
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Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Archie Brown'ı kadrosuna katarak ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a getirdiği İngiliz sol bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.3+1 yıllığına sözleşme imzalandıFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fenerbahce-yonetiminde-istifa-kararini-resmen-acikladi-1097837712.html
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fenerbahçe, transfer, archie brown
fenerbahçe, transfer, archie brown
Fenerbahçe transferini duyurdu: Archie Brown ile sözleşme imzalandı
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Archie Brown'ı kadrosuna katarak ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a getirdiği İngiliz sol bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
3+1 yıllığına sözleşme imzalandı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."