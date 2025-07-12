https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/fenerbahce-tranferini-duyurdu-archie-brown-ile-sozlesme-imzalandi-1097846443.html

Fenerbahçe transferini duyurdu: Archie Brown ile sözleşme imzalandı

Fenerbahçe transferini duyurdu: Archie Brown ile sözleşme imzalandı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T22:18+0300

2025-07-12T22:18+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

archie brown

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Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Archie Brown'ı kadrosuna katarak ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a getirdiği İngiliz sol bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.3+1 yıllığına sözleşme imzalandıFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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fenerbahçe, transfer, archie brown