https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abd-adalet-bakanligi-jeffrey-epsteinin-musteri-listesi-olmadigi-acikladi-elon-musk-tepki-gosterdi-1097688728.html
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın 'müşteri listesi' olmadığı açıkladı: Elon Musk tepki gösterdi
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın 'müşteri listesi' olmadığı açıkladı: Elon Musk tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, cinsle suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in bir 'müşteri listesinin' olmadığını açıkladı. Uzun süredir içeriği hakkında... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ve FBI, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'in yüksek profilli isimleri suçlayacak bir 'müşteri listesi' olmadığını söyledi. DoJ ve FBI tarafından yayımlanan iki sayfalık notta, Epstein'in ünlü isimleri şantajla tehdit ettiğine dair “inandırıcı bir delil” bulunmadığı ve “suçlayıcı bir listeye” ulaşılamadığı belirtildi. Notta ayrıca, “Hakkında suçlama bulunmayan üçüncü şahıslara karşı soruşturma açılmasını gerektirecek bir kanıt bulunmadı” denildi.Geçen yılki seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Epstein'a ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklayacağına dair söz vermişti. Bu ayın başında ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, “Epstein’a ait müşteri listesi masamda” ifadesini kullanarak Epstein'ın soruşturması hakkında daha fazla dosya yayınlama sözü vermişti.Musk: Bu bardağı taşıran son damlaNisan ayı sonunda, Trump, yeni bilgilerin ne zaman yayımlanacağı sorusuna “Bilmiyorum, başsavcıyla konuşacağım” yanıtını vermişti. Ayrıca, Trump ile Elon Musk arasında yaşanan gerilimde Epstein'ın müşteri listesinde Trump'ın da adının geçtiği iddiası tartışılmıştı. Musk, Trump’ın Epstein dosyalarında adının geçtiğini söyledikten sonra paylaşımını silip pişman olduğunu söylemişti. Ancak, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yapılan son açıklama Epstein'in müşteri listesinin olmadığının duyurulması üzerine Musk, X platformundan "Bu bardağı taşıran son nokta" yorumuyla tepki gösterdi. 2019 yılında New York'ta bir cezaevinde insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmayı beklerken intihar eden Epstein, ölümünden önce reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamaktan suçlu bulunmuş ve cinsel suçlu kaydına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/elon-musk-ile-trump-arasinda-tansiyon-yukseliyor-epstein-dosyalarini-yine-gundeme-tasidi-1097658224.html
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jeffrey epstein, fbi, pam bondi, elon musk
jeffrey epstein, fbi, pam bondi, elon musk
ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein’ın 'müşteri listesi' olmadığı açıkladı: Elon Musk tepki gösterdi
10:45 08.07.2025 (güncellendi: 10:46 08.07.2025)
ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, cinsle suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'in bir 'müşteri listesinin' olmadığını açıkladı. Uzun süredir içeriği hakkında tartışılan 'Epstein listesinin' aslında var olmadığı duyurusu tartışmalara yol açtı. Duyurunun Elon Musk'ın 'listede Trump'ın da isminin olduğunu' öne sürmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) ve FBI, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'in yüksek profilli isimleri suçlayacak bir 'müşteri listesi' olmadığını söyledi.
DoJ ve FBI tarafından yayımlanan iki sayfalık notta, Epstein'in ünlü isimleri şantajla tehdit ettiğine dair “inandırıcı bir delil” bulunmadığı ve “suçlayıcı bir listeye” ulaşılamadığı belirtildi. Notta ayrıca, “Hakkında suçlama bulunmayan üçüncü şahıslara karşı soruşturma açılmasını gerektirecek bir kanıt bulunmadı” denildi.
Geçen yılki seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Epstein'a ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklayacağına dair söz vermişti. Bu ayın başında ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, “Epstein’a ait müşteri listesi masamda” ifadesini kullanarak Epstein'ın soruşturması hakkında daha fazla dosya yayınlama sözü vermişti.
Musk: Bu bardağı taşıran son damla
Nisan ayı sonunda, Trump, yeni bilgilerin ne zaman yayımlanacağı sorusuna “Bilmiyorum, başsavcıyla konuşacağım” yanıtını vermişti. Ayrıca, Trump ile Elon Musk arasında yaşanan gerilimde Epstein'ın müşteri listesinde Trump'ın da adının geçtiği iddiası tartışılmıştı.
Musk, Trump’ın Epstein dosyalarında adının geçtiğini söyledikten sonra paylaşımını silip pişman olduğunu söylemişti. Ancak, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yapılan son açıklama Epstein'in müşteri listesinin olmadığının duyurulması üzerine Musk, X platformundan "Bu bardağı taşıran son nokta" yorumuyla tepki gösterdi.
2019 yılında New York'ta bir cezaevinde insan kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmayı beklerken intihar eden Epstein, ölümünden önce reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamaktan suçlu bulunmuş ve cinsel suçlu kaydına alınmıştı.