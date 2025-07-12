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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında duygulandı
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında duygulandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayla “Terörün bittiği yeni bir döneme” girildiğini vurguladı. Konuşmayı... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T15:50+0300
2025-07-12T15:50+0300
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emine erdoğan
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılış konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayla “Terörün bittiği yeni bir döneme” girildiğini vurguladı. Emine Erdoğan'ın konuşmayı dinlerken zaman zaman duygulandığı görüldü. Emine Erdoğan, konuşma sonrasında gözyaşlarını tutamadı.Toplantıda dikkat çeken bir diğer detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahneye çıkışı sırasında çalınan AK Parti'nin yeni şarkısı “Dünya Bizi Bekler” oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/gozler-kizilcahamama-cevrildi-cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-1097831077.html
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emine erdoğan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti
emine erdoğan, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında duygulandı

15:50 12.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayla “Terörün bittiği yeni bir döneme” girildiğini vurguladı. Konuşmayı protokol sıralarından takip eden eşi Emine Erdoğan, sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nın açılış konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayla “Terörün bittiği yeni bir döneme” girildiğini vurguladı. Emine Erdoğan'ın konuşmayı dinlerken zaman zaman duygulandığı görüldü. Emine Erdoğan, konuşma sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Toplantıda dikkat çeken bir diğer detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahneye çıkışı sırasında çalınan AK Parti'nin yeni şarkısı “Dünya Bizi Bekler” oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM bu yolda beraber yürüme kararı verdik' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolda yürümeye karar verdik'
10:21
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