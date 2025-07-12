https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/dem-partili-ahmet-turkten-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-telefonu-1097844954.html
DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
Sputnik Türkiye
DEM Partili Ahmet Türk, PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T19:51+0300
2025-07-12T19:51+0300
2025-07-12T19:51+0300
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devlet bahçeli
mhp
ahmet türk
dem parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Ahmet Türk ile telefonda görüştü.Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/emine-erdogan-cumhurbaskani-erdoganin-konusmasi-sirasinda-duygulandi-1097840125.html
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devlet bahçeli, mhp, ahmet türk, dem parti, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, mhp, ahmet türk, dem parti, recep tayyip erdoğan
DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
DEM Partili Ahmet Türk, PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Ahmet Türk ile telefonda görüştü.
Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.