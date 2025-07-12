https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/dem-partili-ahmet-turkten-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-telefonu-1097844954.html

DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

Sputnik Türkiye

DEM Partili Ahmet Türk, PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T19:51+0300

2025-07-12T19:51+0300

2025-07-12T19:51+0300

türki̇ye

devlet bahçeli

mhp

ahmet türk

dem parti

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Ahmet Türk ile telefonda görüştü.Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/emine-erdogan-cumhurbaskani-erdoganin-konusmasi-sirasinda-duygulandi-1097840125.html

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