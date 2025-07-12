Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/dem-partili-ahmet-turkten-cumhurbaskani-erdogana-tesekkur-telefonu-1097844954.html
DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
Sputnik Türkiye
DEM Partili Ahmet Türk, PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T19:51+0300
2025-07-12T19:51+0300
türki̇ye
devlet bahçeli
mhp
ahmet türk
dem parti
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/19/1040031983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8ceede0cedc3f87af4703484d25899e3.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Ahmet Türk ile telefonda görüştü.Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/emine-erdogan-cumhurbaskani-erdoganin-konusmasi-sirasinda-duygulandi-1097840125.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/19/1040031983_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_353d308ba1bde7e4af2ba35f7183d540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, ahmet türk, dem parti, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, mhp, ahmet türk, dem parti, recep tayyip erdoğan

DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

19:51 12.07.2025
© Sputnik / Sertac Kayar Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
 Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© Sputnik / Sertac Kayar
Abone ol
DEM Partili Ahmet Türk, PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili Ahmet Türk ile telefonda görüştü.
Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
TÜRKİYE
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında duygulandı
15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала