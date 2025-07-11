https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/besiktas-orkun-kokcu-icin-benficayla-anlasma-sagladi-yildiz-ismin-gelis-tarihi-belli-oldu-1097827078.html
Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'yla anlaşma sağladı: Yıldız ismin geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'yla anlaşma sağladı: Yıldız ismin geliş tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için Benfica'yla anlaşmaya vardı. Kökçü’nün sağlık kontrolleri için yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T22:22+0300
2025-07-11T22:22+0300
2025-07-11T22:22+0300
spor
orkun kökçü
beşiktaş
transfer
transfermarkt
futbol
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futbol maçı
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Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde sona geldi.Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Benfica'yla anlaşarak transferi resmiyete kavuşturdu. Kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Benfica, Kökçü’nün İstanbul’a giderek sağlık kontrollerinden geçmesine onay verdi.25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 12 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’a gelerek yeni takımına katılmasının beklendiği açıklandı. HT Spor'a göre; Beşiktaş yönetimi, transferin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 55 resmi müsabakada görev alan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistle dikkat çekici bir performansa imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/uefa-duyurdu-unlu-futbol-takimi-avrupa-liginden-dusuruldu-1097824437.html
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orkun kökçü, beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
orkun kökçü, beşiktaş, transfer, transfermarkt , futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'yla anlaşma sağladı: Yıldız ismin geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü’nün transferi için Benfica'yla anlaşmaya vardı. Kökçü’nün sağlık kontrolleri için yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Geçen sezon Benfica formasıyla Kökçü, 55 maçta 12 gol ve 11 asistlik bir performans sergilemişti.
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu Orkun Kökçü transferinde sona geldi.
Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Benfica'yla anlaşarak transferi resmiyete kavuşturdu. Kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Benfica, Kökçü’nün İstanbul’a giderek sağlık kontrollerinden geçmesine onay verdi.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, 12 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’a gelerek yeni takımına katılmasının beklendiği açıklandı. HT Spor'a göre; Beşiktaş yönetimi, transferin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.
Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 55 resmi müsabakada görev alan Orkun Kökçü, 12 gol ve 11 asistle dikkat çekici bir performansa imza attı.