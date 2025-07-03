https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/putin-trump-gorusmesi-sona-erdi-1097580921.html

Putin-Trump görüşmesi sona erdi

Putin-Trump görüşmesi sona erdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini bildirdi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T19:35+0300

2025-07-03T19:35+0300

2025-07-03T20:03+0300

dünya

rusya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

abd

donald trump

telefon görüşmesi

ukrayna

i̇stanbul

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin neredeyse bir saat sürdüğü bilgisini verdi.Uşakov'un açıklamasına göre, Donald Trump, Ukrayna'daki askeri harekatın hızla sona erdirilmesi konusunu gündeme getirdi.Putin ise bu bağlamda Trump'a Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmanın uygulanmasındaki ilerleme hakkında bilgi verdi, ayrıca Rusya'nın Ukrayna ihtilafına müzakerelere dayalı bir çözüm arayışlarına devam ettiğini söyledi.Rus lider aynı zamanda Trump'a, Rusya'nın kendi hedeflerine ilerlemeye devam edeceğini ve çatışmanın ortaya çıkmasını tetikleyen tüm temel nedenleri ortadan kaldırmaktan vazgeçmeyeceğini bildirdi.Uşakov'a göre Putin ve Trump, İran ve genel olarak Ortadoğu etrafındaki durumu ayrıntılı olarak ele aldı. Liderler ayrıca Suriye'deki gelişmelere değindi, Moskova ile Washington bu konudaki diyaloğu sürdürecek.Putin ve Trump, enerji ve uzay araştırmaları alanında bir dizi ortak ekonomik projeyi görüştü.️Putin, Trump'ı ABD Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik ederek, aynı zamanda Rusya'nın Amerikan devletinin oluşumunda önemli bir rol oynadığına işaret etti.Liderler olası bir yüz yüze görüşme konusunu gündeme getirmese de, ihtiyaç olduğunda günün herhangi bir saatinde birbirilerine telefon açabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/putin-bugun-trumpla-telefon-gorusmesi-yapacagim-1097575701.html

rusya

abd

ukrayna

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rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, abd, donald trump, telefon görüşmesi, ukrayna, i̇stanbul