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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/basit-bir-kizariklik-saniliyor-tedavi-edilmezse-kalici-damar-sorunlarina-yol-aciyor-1097838451.html
Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor
Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, yüz kızarıklığı ve yanma şikayetlerinin basit alerji sanılmaması gerektiğini söylüyor. İhmal edilen bu hastalık kalıcı damar genişlemelerine neden olabiliyor.
2025-07-12T14:25+0300
2025-07-12T14:25+0300
sağlik
sağlık
türk dermatoloji derneği
gül hastalığı (roza)
damar genişlemesi
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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, halk arasında sıkça alerji ya da güneş hassasiyetiyle karıştırılan gül hastalığına (roza) karşı uyarılarda bulundu. Gül hastalığının özellikle açık tenli kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde yüzdeki damar genişlemelerinin kalıcı hale gelerek ciddi estetik ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.Gül hastalığının belirtileri nelerdir?Yılmaz, gül hastalığının belirtilerini şöyle açıkladı:Kalıcı damar genişlemesi riskiHastalığın en tehlikeli yönünün geçici damar genişlemelerinin kalıcı hale gelmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, bu durumu şöyle anlattı:'Sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durun'Prof. Dr. Yılmaz, sadece güneşten korunmanın yeterli olmadığını, hastaların fırın, ocak ve tencere kapağından gelen sıcak buharlardan da sakınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca çok sıcak çay, kahve, acılı ve baharatlı yiyecekler ile alkolün de damar genişlemesini tetiklediğini ifade etti.Lazer tek başına çözüm değilTedavide ilaç ve kremler kullanılsa da damar genişlemesi kalıcı hale geldiğinde lazer tedavisine başvurulabildiğini belirten Yılmaz, “Lazer tedavisi sadece mevcut hasarı onarır, korunma olmadan çözüm değildir. ‘Lazer yaptırırım geçer’ düşüncesi çok yanlış” dedi.
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yüz kızarıklığı nedeni, damar genişlemesi, gül hastalığı belirtileri, roza tedavisi, yüz kızarıklığı nasıl geçer
yüz kızarıklığı nedeni, damar genişlemesi, gül hastalığı belirtileri, roza tedavisi, yüz kızarıklığı nasıl geçer

Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor

14:25 12.07.2025
Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor
Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Uzmanlar, yüz kızarıklığı ve yanma şikayetlerinin basit bir alerji ya da güneş hassasiyeti olarak görülmemesi gerektiğini uyarıyor. İhmal edilen bu hastalık kalıcı damar sorunlarına neden olabiliyor.
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, halk arasında sıkça alerji ya da güneş hassasiyetiyle karıştırılan gül hastalığına (roza) karşı uyarılarda bulundu. Gül hastalığının özellikle açık tenli kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde yüzdeki damar genişlemelerinin kalıcı hale gelerek ciddi estetik ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Gül hastalığının belirtileri nelerdir?

Yılmaz, gül hastalığının belirtilerini şöyle açıkladı:

Hastalar yüzlerinde sıcaklık, yanma, kızarıklık ve bazen de sivilcelenme şikayetleriyle başvuruyor. Bu belirtiler, güneş yanığı ya da kullanılan kozmetik ürünlerden kaynaklı sanıldığı için tanıda gecikme yaşanabiliyor.

Kalıcı damar genişlemesi riski

Hastalığın en tehlikeli yönünün geçici damar genişlemelerinin kalıcı hale gelmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, bu durumu şöyle anlattı:

Başlangıçta ataklar halinde gelen kızarıklıklar, sıcak, stres, yorgunluk ve güneş ışığıyla tetikleniyor. Zamanla, balonun uzun süre şişirilip elastikiyetini kaybetmesi gibi damarlar da eski haline dönemez hale geliyor.

'Sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durun'

Prof. Dr. Yılmaz, sadece güneşten korunmanın yeterli olmadığını, hastaların fırın, ocak ve tencere kapağından gelen sıcak buharlardan da sakınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca çok sıcak çay, kahve, acılı ve baharatlı yiyecekler ile alkolün de damar genişlemesini tetiklediğini ifade etti.

Lazer tek başına çözüm değil

Tedavide ilaç ve kremler kullanılsa da damar genişlemesi kalıcı hale geldiğinde lazer tedavisine başvurulabildiğini belirten Yılmaz, “Lazer tedavisi sadece mevcut hasarı onarır, korunma olmadan çözüm değildir. ‘Lazer yaptırırım geçer’ düşüncesi çok yanlış” dedi.
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