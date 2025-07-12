https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/basit-bir-kizariklik-saniliyor-tedavi-edilmezse-kalici-damar-sorunlarina-yol-aciyor-1097838451.html

Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor

Basit bir kızarıklık sanılıyor: Tedavi edilmezse kalıcı damar sorunlarına yol açıyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, yüz kızarıklığı ve yanma şikayetlerinin basit alerji sanılmaması gerektiğini söylüyor. İhmal edilen bu hastalık kalıcı damar genişlemelerine neden olabiliyor.

2025-07-12T14:25+0300

2025-07-12T14:25+0300

2025-07-12T14:25+0300

sağlik

sağlık

türk dermatoloji derneği

gül hastalığı (roza)

damar genişlemesi

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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, halk arasında sıkça alerji ya da güneş hassasiyetiyle karıştırılan gül hastalığına (roza) karşı uyarılarda bulundu. Gül hastalığının özellikle açık tenli kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yılmaz, bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde yüzdeki damar genişlemelerinin kalıcı hale gelerek ciddi estetik ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.Gül hastalığının belirtileri nelerdir?Yılmaz, gül hastalığının belirtilerini şöyle açıkladı:Kalıcı damar genişlemesi riskiHastalığın en tehlikeli yönünün geçici damar genişlemelerinin kalıcı hale gelmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, bu durumu şöyle anlattı:'Sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durun'Prof. Dr. Yılmaz, sadece güneşten korunmanın yeterli olmadığını, hastaların fırın, ocak ve tencere kapağından gelen sıcak buharlardan da sakınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca çok sıcak çay, kahve, acılı ve baharatlı yiyecekler ile alkolün de damar genişlemesini tetiklediğini ifade etti.Lazer tek başına çözüm değilTedavide ilaç ve kremler kullanılsa da damar genişlemesi kalıcı hale geldiğinde lazer tedavisine başvurulabildiğini belirten Yılmaz, “Lazer tedavisi sadece mevcut hasarı onarır, korunma olmadan çözüm değildir. ‘Lazer yaptırırım geçer’ düşüncesi çok yanlış” dedi.

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yüz kızarıklığı nedeni, damar genişlemesi, gül hastalığı belirtileri, roza tedavisi, yüz kızarıklığı nasıl geçer