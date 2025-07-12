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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/alman-politikaci-ukrayna-fuzelerinin-finansmani-avrupada-savasi-yakinlastiriyor-1097842829.html
Alman politikacı: Ukrayna füzelerinin finansmanı Avrupa'da savaşı yakınlaştırıyor
Alman politikacı: Ukrayna füzelerinin finansmanı Avrupa'da savaşı yakınlaştırıyor
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Alman politikacı Wagenknecht, Ukrayna'nın Almanya tarafından finanse edilen silahlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurabileceği yönündeki... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T17:05+0300
2025-07-12T17:05+0300
dünya
almanya
politikacı
sahra wagenknecht
ukrayna
füze
finansman
rusya
savaş
avrupa
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‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) Partisi’nin lideri Sahra Wagenknecht, Ukrayna'nın Almanya tarafından finanse edilen silahlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurabileceği yönündeki açıklamaları, Avrupa'da büyük bir savaş tehlikesini daha da yakınlaştıran yeni bir tırmanış olarak nitelendirdi.Alman politikacı, “Bu açıklamalar son derece tehlikeli. Ukrayna'nın artık Almanya tarafından finanse edilen silahlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırabilecek olması, bizi Rusya ile tam ölçekli bir savaşa daha da yaklaştıran yeni bir tırmanış aşamasıdır. Ne tehlikeli bir çılgınlık! Büyük bir Avrupa savaşına doğru atılan sıradaki adım” ifadelerini kullandı.Almanya Savunma Bakanlığı himayesindeki Kiev’e yardım ve koordinasyonundan sorumlu çalışma grubunun başkanı Tümgeneral Christian Freuding daha önce Almanya tarafından finanse edilen ilk uzun menzilli füzelerinin temmuz sonuna kadar teslim edileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/almanya-uzun-menzilli-sistemleri-birkac-hafta-icinde-ukraynaya-teslim-edilecek-1096622175.html
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almanya, politikacı, sahra wagenknecht, ukrayna, füze, finansman, rusya, savaş, avrupa, almanya savunma bakanlığı
almanya, politikacı, sahra wagenknecht, ukrayna, füze, finansman, rusya, savaş, avrupa, almanya savunma bakanlığı

Alman politikacı: Ukrayna füzelerinin finansmanı Avrupa'da savaşı yakınlaştırıyor

17:05 12.07.2025
Kuzey Kore füze fırlatma
Kuzey Kore füze fırlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
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Alman politikacı Wagenknecht, Ukrayna'nın Almanya tarafından finanse edilen silahlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurabileceği yönündeki açıklamaları yeni bir tırmanış olarak nitelendirdi.
‘Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin’ (BSW) Partisi’nin lideri Sahra Wagenknecht, Ukrayna'nın Almanya tarafından finanse edilen silahlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurabileceği yönündeki açıklamaları, Avrupa'da büyük bir savaş tehlikesini daha da yakınlaştıran yeni bir tırmanış olarak nitelendirdi.
Alman politikacı, “Bu açıklamalar son derece tehlikeli. Ukrayna'nın artık Almanya tarafından finanse edilen silahlarla Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırabilecek olması, bizi Rusya ile tam ölçekli bir savaşa daha da yaklaştıran yeni bir tırmanış aşamasıdır. Ne tehlikeli bir çılgınlık! Büyük bir Avrupa savaşına doğru atılan sıradaki adım” ifadelerini kullandı.
Almanya Savunma Bakanlığı himayesindeki Kiev’e yardım ve koordinasyonundan sorumlu çalışma grubunun başkanı Tümgeneral Christian Freuding daha önce Almanya tarafından finanse edilen ilk uzun menzilli füzelerinin temmuz sonuna kadar teslim edileceğini açıklamıştı.
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