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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/almanya-uzun-menzilli-sistemleri-birkac-hafta-icinde-ukraynaya-teslim-edilecek-1096622175.html
Almanya: Uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilecek
Almanya: Uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilecek
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Ukrayna’daki uzun menzilli silah üretimine doğrudan yatırım yapacağını belirtildi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T12:10+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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almanya savunma bakanlığı
ukrayna
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Almanya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füze sistemlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna ordusuna teslim edileceğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Kiev ve Alman savunma sanayii işletmeleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Almanya’nın Ukrayna'daki silah üretimine doğrudan yatırım yapacağı ifade edildi.Almanya’nın ayrıca söz verilen topçu mühimmatının yanı sıra hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli silah sistemleri için Ukrayna'ya ilave mühimmat sağlamayı planladığı kaydedildi.Daha önce Berlin ve Kiev’in, Ukrayna'da uzun menzilli silah üretimine ilişkin bir anlaşma imzaladığı bildirilmişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bati-ukraynadaki-savasi-surdurmek-icin-yalan-ve-ikiyuzlulugu-secti-1096614009.html
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almanya, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, uzun menzilli füze

Almanya: Uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilecek

12:10 29.05.2025 (güncellendi: 12:37 29.05.2025)
© AP Photo / South Korea Defense MinistryTên lửa Taurus
Tên lửa Taurus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Almanya’nın Ukrayna’daki uzun menzilli silah üretimine doğrudan yatırım yapacağını belirtildi.
Almanya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füze sistemlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna ordusuna teslim edileceğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Kiev ve Alman savunma sanayii işletmeleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Almanya’nın Ukrayna'daki silah üretimine doğrudan yatırım yapacağı ifade edildi.
Almanya’nın ayrıca söz verilen topçu mühimmatının yanı sıra hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli silah sistemleri için Ukrayna'ya ilave mühimmat sağlamayı planladığı kaydedildi.
Daha önce Berlin ve Kiev’in, Ukrayna'da uzun menzilli silah üretimine ilişkin bir anlaşma imzaladığı bildirilmişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.
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