https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/almanya-uzun-menzilli-sistemleri-birkac-hafta-icinde-ukraynaya-teslim-edilecek-1096622175.html

Almanya: Uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilecek

Almanya: Uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilecek

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Ukrayna’daki uzun menzilli silah üretimine doğrudan yatırım yapacağını belirtildi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T12:10+0300

2025-05-29T12:10+0300

2025-05-29T12:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

almanya

almanya savunma bakanlığı

ukrayna

uzun menzilli füze

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Almanya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füze sistemlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna ordusuna teslim edileceğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Kiev ve Alman savunma sanayii işletmeleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Almanya’nın Ukrayna'daki silah üretimine doğrudan yatırım yapacağı ifade edildi.Almanya’nın ayrıca söz verilen topçu mühimmatının yanı sıra hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli silah sistemleri için Ukrayna'ya ilave mühimmat sağlamayı planladığı kaydedildi.Daha önce Berlin ve Kiev’in, Ukrayna'da uzun menzilli silah üretimine ilişkin bir anlaşma imzaladığı bildirilmişti.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Daha sonra Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bati-ukraynadaki-savasi-surdurmek-icin-yalan-ve-ikiyuzlulugu-secti-1096614009.html

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almanya, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, uzun menzilli füze