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AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez çalındı
AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez çalındı
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarken “Dünya Bizi Bekler” adlı yeni parti şarkısı ilk... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T12:09+0300
2025-07-12T12:09+0300
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şarkı
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AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Toplantının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarken ilk kez duyulan bir şarkıyla karşılandı. Partinin yeni eseri olan “Dünya Bizi Bekler” katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.'Dünya bizi bekler' şarkısı ilk kez yayınlandıToplantı salonunda Erdoğan sahneye gelirken çalınan “Dünya Bizi Bekler”, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlandı. Şarkının sözlerinde, parti vurgusu, millet iradesi ve küresel liderlik temaları öne çıkıyor.'Dünya bizi bekler' şarkısının sözleriİşte AK Parti’nin yeni şarkısının dikkat çeken sözleri:"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar neferDünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yenidenYazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin / Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."
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ak parti, şarkı, yeni şarkı, ak parti kızılcahamam kampı
ak parti, şarkı, yeni şarkı, ak parti kızılcahamam kampı

AK Parti'nin yeni şarkısı ilk kez çalındı

12:09 12.07.2025
© AAAK Parti'nin yeni şarkısı
AK Parti'nin yeni şarkısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2025
© AA
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AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarken “Dünya Bizi Bekler” adlı yeni parti şarkısı ilk kez çalındı.
AK Parti’nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başladı. Toplantının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkarken ilk kez duyulan bir şarkıyla karşılandı. Partinin yeni eseri olan “Dünya Bizi Bekler” katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

'Dünya bizi bekler' şarkısı ilk kez yayınlandı

Toplantı salonunda Erdoğan sahneye gelirken çalınan “Dünya Bizi Bekler”, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlandı. Şarkının sözlerinde, parti vurgusu, millet iradesi ve küresel liderlik temaları öne çıkıyor.

'Dünya bizi bekler' şarkısının sözleri

İşte AK Parti’nin yeni şarkısının dikkat çeken sözleri:
"Alnımız ak / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak / Halk için Hakk'la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta / Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti / Milyonlar nefer
Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan / Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden
Yazılıyor bak / Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin / Gözlerdeki yaş / Milletin gücüyle sınırları aşan Türkiye'nin Lideri İşte AK Parti / Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider Recep Tayyip Erdoğan."
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