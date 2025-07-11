https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/zaharova-kiev-rejimine-silah-saglayanlar-sivillerin-oldurulmesine-suc-ortakligi-yapiyor-1097827358.html

Zaharova: Kiev rejimine silah sağlayanlar, sivillerin öldürülmesine suç ortaklığı yapıyor

Zaharova: Kiev rejimine silah sağlayanlar, sivillerin öldürülmesine suç ortaklığı yapıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimine silah tedarik edenlerin, sivillerin öldürülmesi ve sivil altyapının tahrip edilmesine suç... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T22:44+0300

2025-07-11T22:44+0300

2025-07-11T22:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

herson

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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ndeki Alyoşki kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir apartmanı hedef alınmasını Sputnik’e değerlendiren Zaharova, Kiev'e silah tedarik edenlerin bu olgulara rağmen Kiev'deki ‘terörist pisliğe’ sponsor olmaya devam ettiklerini söyledi.Zaharova, "Kiev rejimine silah tedarik edenler, gerçekleri bildikleri ve Bankova'daki (Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın bulunduğu sokak) terörist pisliğe sponsor olmaya devam ettikleri için sivillerin öldürülmesine, sivil altyapının tahrip edilmesine suç ortağı oluyorlar" dedi.Daha önce Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’ndeki Alyoşki kasabasına düzenlediği hava saldırısı sonucunda beş katlı bir binanın çöktüğünü ve onlarca insanın enkaz altında kaldığını söylemişti. Saldo ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının enkaz kaldırma ve tahliye çalışmalarının başlamasını engellediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-apartmani-vurdu-enkaz-altinda-onlarca-kisi-var-1097825329.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, herson, saldırı, kiev, ukrayna, vladimir saldo