https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-apartmani-vurdu-enkaz-altinda-onlarca-kisi-var-1097825329.html

Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir apartmanı vurdu: Enkaz altında onlarca kişi var

Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir apartmanı vurdu: Enkaz altında onlarca kişi var

Sputnik Türkiye

Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Alyoşki kasabasında bir apartmanı vurduğunu, enkaz altında onlarca kişinin olduğunu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T20:29+0300

2025-07-11T20:29+0300

2025-07-11T20:28+0300

dünya

herson

ukrayna silahlı kuvvetleri

saldırı

vladimir saldo

ukrayna

insansız hava aracı

enkaz

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Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ndeki Alyoşki kasabasına düzenlediği hava saldırısı sonucunda beş katlı bir binanın çöktüğünü ve onlarca insanın enkaz altında kaldığını söyledi.Saldo, “Düşmanın hava saldırıları sonucu yıkılan beş katlı bir apartmanın enkazı altında onlarca kişi bulunuyor” dedi.Saldo ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının enkaz kaldırma ve tahliye çalışmalarının başlamasını engellediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-sumiye-cok-sayida-kolombiyali-militan-gonderdi-1097804555.html

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herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, vladimir saldo, ukrayna, insansız hava aracı, enkaz