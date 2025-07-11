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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-apartmani-vurdu-enkaz-altinda-onlarca-kisi-var-1097825329.html
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir apartmanı vurdu: Enkaz altında onlarca kişi var
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir apartmanı vurdu: Enkaz altında onlarca kişi var
Sputnik Türkiye
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Alyoşki kasabasında bir apartmanı vurduğunu, enkaz altında onlarca kişinin olduğunu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T20:29+0300
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dünya
herson
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
vladimir saldo
ukrayna
insansız hava aracı
enkaz
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Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ndeki Alyoşki kasabasına düzenlediği hava saldırısı sonucunda beş katlı bir binanın çöktüğünü ve onlarca insanın enkaz altında kaldığını söyledi.Saldo, “Düşmanın hava saldırıları sonucu yıkılan beş katlı bir apartmanın enkazı altında onlarca kişi bulunuyor” dedi.Saldo ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının enkaz kaldırma ve tahliye çalışmalarının başlamasını engellediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-sumiye-cok-sayida-kolombiyali-militan-gonderdi-1097804555.html
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herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, vladimir saldo, ukrayna, insansız hava aracı, enkaz
herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, vladimir saldo, ukrayna, insansız hava aracı, enkaz

Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir apartmanı vurdu: Enkaz altında onlarca kişi var

20:29 11.07.2025
Herson Bölgesi
Herson Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Alyoşki kasabasında bir apartmanı vurduğunu, enkaz altında onlarca kişinin olduğunu belirtti.
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson Bölgesi’ndeki Alyoşki kasabasına düzenlediği hava saldırısı sonucunda beş katlı bir binanın çöktüğünü ve onlarca insanın enkaz altında kaldığını söyledi.
Saldo, “Düşmanın hava saldırıları sonucu yıkılan beş katlı bir apartmanın enkazı altında onlarca kişi bulunuyor” dedi.
Saldo ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının enkaz kaldırma ve tahliye çalışmalarının başlamasını engellediğini kaydetti.
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