https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cari-acik-mayista-684-milyon-dolar-oldu-son-7-ayin-en-dusuk-seviyesi-1097814241.html

Cari açık Mayıs'ta 684 milyon dolar oldu: Son 7 ayın en düşük seviyesi

Cari açık Mayıs'ta 684 milyon dolar oldu: Son 7 ayın en düşük seviyesi

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin cari işlemler açığı, 2025 yılı Mayıs ayında 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam son 7 ayın en düşük seviyesi olurken, yıllıklandırılmış... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:11+0300

2025-07-11T14:11+0300

2025-07-11T14:11+0300

ekonomi̇

merkez bankası

ocak partisi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

cari açık

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Mayıs ayında cari işlemler açığı 684 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece cari açık, son 7 ayın en düşük aylık seviyesine geriledi.Ocak-Mayıs dönemini kapsayan ilk 5 aylık süreçte toplam cari açık 21 milyar dolar oldu.Yıllıklandırılmış açık azaldı2024 yılı Mayıs ayında 19,8 milyar dolar seviyesinde olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılının aynı ayında yaklaşık 3,8 milyar dolarlık düşüşle 16 milyar dolara geriledi. Bu gelişme, Türkiye’nin dış ticaret dengesindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor.Mal ve hizmet i̇hracatında rekor seviyelerMayıs ayında mal ihracatı yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 24,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,7 artışla 31,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece dış ticaret açığı 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.İhracatın ithalatı karşılama oranı %78,9 olurken, Türkiye tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.Hizmet i̇hracatında güçlü artış sürüyorYıllıklandırılmış hizmet ihracatı yüzde 6,8 artışla 116,9 milyar dolara yükseldi. Bu artışta başta seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü seyir etkili oldu.Toplam İhracat 382,3 Milyar Dolara UlaştıMal ve hizmet ihracatı birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin yıllıklandırılmış toplam ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 382,3 milyar dolara çıktı.Ekonomik politika ve beklentilerEkonomi yönetimi, yerli üretimi destekleyen ve ithalatı azaltmaya odaklanan politikaların cari işlemler dengesine olumlu katkı sunduğunu belirtti. Yaz aylarında mal ve hizmet ihracatındaki mevsimsel artışla birlikte cari dengede daha olumlu bir tablo bekleniyor.Yıl sonunda cari işlemler açığının GSYH’ye oranla yüzde 3,5 olan tarihsel ortalamanın oldukça altında kalması öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/btk-esim-hizmetlerine-erisimi-engelledi-8-platform-kapatildi-1097806375.html

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merkez bankası, ocak partisi, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), cari açık