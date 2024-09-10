https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sahan-gokbakar-dunyanin-her-yerinde-malikane-alabilirim-niye-agac-kesip-sit-alanina-kacak-villa-1087860487.html
Şahan Gökbakar: Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım?
Şahan Gökbakar: Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım?
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Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı ve "Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:13+0300
2024-09-10T13:13+0300
2024-09-10T13:13+0300
türkiye
şahan gökbakar
ev
köy
marmaris
komedyen
yıkım
sit alanı
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Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evine dair iddialar ortaya atıldı.Gökbakar, evin detaylarının ve hatta fotoğrafının dahi çarpıtıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ibb-emniyet-otogarindaki-kacak-yapilari-yikti-esnaf-belediyeyi-israil-gibi-olmakla-sucladi-1086518155.html
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şahan gökbakar, şahan gökbakar villa, şahan gökbakar ev, şahan ev, şahan marmaris ev
Şahan Gökbakar: Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım?
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı ve "Dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım?" dedi.
Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evine dair iddialar ortaya atıldı.
Gökbakar, evin detaylarının ve hatta fotoğrafının dahi çarpıtıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Resimlerde gösterildiği gibi 2 katlı evim yok, tek katlı 85 metrekare köy evi. Ben halihazırda var olan evi ve iskeleyi satın aldım. İlandan buldum. 2020'de yapı kayıtlı diye düşünerek, devletin verdiği belge vardı, gerekli incelemeyi de yapmıştım. Konuşunca şımarık diyorsunuz da, dünyanın her yerinde malikane alabilirim, niye Marmaris'te ağaç kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım? Bunun insanın yapması için su katılmamış gerizekalı olması lazım ya da güvendiği birileri olması lazım. Siz kafayı mı yediniz? İnşaat yapmadık ya. 2022 yılında yangından sonra bir anda yapı kayıt belgesi iptal oldu ve tapuya sit alanı diye şerh düşüldü, ben aldıktan 2 sene sonra. Bu ev yıkılsın dendi biz de dava açtık. Devam ediyor, durum bu."