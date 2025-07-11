https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-sumiye-cok-sayida-kolombiyali-militan-gonderdi-1097804555.html

Ukrayna ordusu Sumı’ye çok sayıda Kolombiyalı militan gönderdi

Ukrayna ordusu Sumı’ye çok sayıda Kolombiyalı militan gönderdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun, cephe hattını elinde tutabilmek için Rusya’yla sınırdaki Sumı Bölgesine çok sayıda Kolombiyalı paralı asker konuşlandırdığı belirtildi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

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Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin Sumı Bölgesine Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla takviye amacıyla çok sayıda Kolombiyalı militanı gönderdiğini söyledi.Kaynak, “Ukrayna ordusu, Kolombiyalılardan oluşan çok sayıda birliği Sumı Bölgesine gönderdi. Bunu sadece ele geçirilen telsiz konuşmaları ortaya koymuyor. Ormanlık alanlardaki mevzilerde de onların cenazelerine rastlıyoruz. Paralı askerlerin, savunmadaki münferit boşlukları kapatmanın yanı sıra, bazı hassas operasyonlarda da kullanıldığı söylenebilir” ifadesini kullandı.Daha önce The Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesindeki savunma hattındaki delikleri kapatmak için elit birliklerin yardımına başvurduğunu yazmıştı. Ukraynalı askerler savunmanın insan kayıpları açısından çok fazla maliyetli olduğunu itiraf etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sumı Bölgesindeki operasyonun tampon bölge oluşturma amacını taşıdığını açıklamıştı.

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