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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-sumiye-cok-sayida-kolombiyali-militan-gonderdi-1097804555.html
Ukrayna ordusu Sumı’ye çok sayıda Kolombiyalı militan gönderdi
Ukrayna ordusu Sumı’ye çok sayıda Kolombiyalı militan gönderdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun, cephe hattını elinde tutabilmek için Rusya’yla sınırdaki Sumı Bölgesine çok sayıda Kolombiyalı paralı asker konuşlandırdığı belirtildi. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T11:24+0300
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ukrayna
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ukrayna ordusu
sumi bölgesi
kolombiya
paralı asker
militan
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Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin Sumı Bölgesine Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla takviye amacıyla çok sayıda Kolombiyalı militanı gönderdiğini söyledi.Kaynak, “Ukrayna ordusu, Kolombiyalılardan oluşan çok sayıda birliği Sumı Bölgesine gönderdi. Bunu sadece ele geçirilen telsiz konuşmaları ortaya koymuyor. Ormanlık alanlardaki mevzilerde de onların cenazelerine rastlıyoruz. Paralı askerlerin, savunmadaki münferit boşlukları kapatmanın yanı sıra, bazı hassas operasyonlarda da kullanıldığı söylenebilir” ifadesini kullandı.Daha önce The Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesindeki savunma hattındaki delikleri kapatmak için elit birliklerin yardımına başvurduğunu yazmıştı. Ukraynalı askerler savunmanın insan kayıpları açısından çok fazla maliyetli olduğunu itiraf etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sumı Bölgesindeki operasyonun tampon bölge oluşturma amacını taşıdığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lavrov-merzin-aciklamalarini-nazi-soylemlerine-benzetti-1097803177.html
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rusya, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, sumi bölgesi, kolombiya, paralı asker, militan
rusya, ukrayna, rus ordusu, ukrayna ordusu, sumi bölgesi, kolombiya, paralı asker, militan

Ukrayna ordusu Sumı’ye çok sayıda Kolombiyalı militan gönderdi

11:24 11.07.2025
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
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Ukrayna ordusunun, cephe hattını elinde tutabilmek için Rusya’yla sınırdaki Sumı Bölgesine çok sayıda Kolombiyalı paralı asker konuşlandırdığı belirtildi.
Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejiminin Sumı Bölgesine Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla takviye amacıyla çok sayıda Kolombiyalı militanı gönderdiğini söyledi.
Kaynak, “Ukrayna ordusu, Kolombiyalılardan oluşan çok sayıda birliği Sumı Bölgesine gönderdi. Bunu sadece ele geçirilen telsiz konuşmaları ortaya koymuyor. Ormanlık alanlardaki mevzilerde de onların cenazelerine rastlıyoruz. Paralı askerlerin, savunmadaki münferit boşlukları kapatmanın yanı sıra, bazı hassas operasyonlarda da kullanıldığı söylenebilir” ifadesini kullandı.
Daha önce The Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna ordusunun Sumı Bölgesindeki savunma hattındaki delikleri kapatmak için elit birliklerin yardımına başvurduğunu yazmıştı. Ukraynalı askerler savunmanın insan kayıpları açısından çok fazla maliyetli olduğunu itiraf etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sumı Bölgesindeki operasyonun tampon bölge oluşturma amacını taşıdığını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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