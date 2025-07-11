Perşembe günü Rubio ile yapılan görüşmede Ukrayna ele alındı ​​ve Rusya'nın çatışmanın çözümüne ilişkin duruşu tekrarlandı. Ancak taraflar Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın geleceğini görüşmedi. Perşembe günü Rubio ile yapılan görüşmede Ukrayna ele alındı ​​ve Rusya'nın çatışmanın çözümüne ilişkin duruşu tekrarlandı. Ancak taraflar Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın geleceğini görüşmedi.

Rubio'ya, Zelenskiy ve Kiev rejiminin diğer temsilcilerinin Rusların yok edilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden bir seçki sunuldu. Rubio'ya, Zelenskiy ve Kiev rejiminin diğer temsilcilerinin Rusların yok edilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden bir seçki sunuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik iddia edilen yeni yaklaşımının ne olduğu yönündeki bir soruya Donald Trump’ın sözleriyle cevap vermek istiyorum. Çok beklersiniz. Büyük sürprizler bekleyin. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik iddia edilen yeni yaklaşımının ne olduğu yönündeki bir soruya Donald Trump’ın sözleriyle cevap vermek istiyorum. Çok beklersiniz. Büyük sürprizler bekleyin.

Washington'un diğer ülkelere uyguladığı tarifeler de bir yaptırım. Washington'un diğer ülkelere uyguladığı tarifeler de bir yaptırım.

Rusya, Kuzey Kore'ye yönelik provokasyonları önlemek için elinden geleni yapacak. Bu kötü sonuçlanabilir. Rusya, Kuzey Kore'ye yönelik provokasyonları önlemek için elinden geleni yapacak. Bu kötü sonuçlanabilir.