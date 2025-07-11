https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lavrov-merzin-aciklamalarini-nazi-soylemlerine-benzetti-1097803177.html
Lavrov, Merz'in açıklamalarını Nazi söylemlerine benzetti
Lavrov, Merz'in açıklamalarını Nazi söylemlerine benzetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Başbakanı Merz’in ülkesini Nazi döneminde olduğu gibi tekrar Avrupa’nın önde gelen gücü haline getirmek istediğini... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T10:51+0300
2025-07-11T10:51+0300
2025-07-11T10:52+0300
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sergey lavrov
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friedrich merz
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nazi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ASEAN Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Avrupa’nın Rusya’ya karşı savaşa hazırlanması amacıyla silahlanmayı hızlandırması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Lavrov, “Bay Merz, asıl amacının Almanya'yı tekrar Avrupa'nın önde gelen askeri gücü haline getirmek olduğunu da içeren komik şeyleri defalarca dile getirdi. ‘Tekrar’ kelimesini kullanırken yutkunmadı bile” ifadesini kullandı.Lavrov, basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusyaya-iliskin-onemli-aciklama-yapacagiz-1097801963.html
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rusya, sergey lavrov, almanya, friedrich merz, avrupa, silahlanma, nazi, abd, marco rubio, ukrayna, donald trump
rusya, sergey lavrov, almanya, friedrich merz, avrupa, silahlanma, nazi, abd, marco rubio, ukrayna, donald trump
Lavrov, Merz'in açıklamalarını Nazi söylemlerine benzetti
10:51 11.07.2025 (güncellendi: 10:52 11.07.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Başbakanı Merz’in ülkesini Nazi döneminde olduğu gibi tekrar Avrupa’nın önde gelen gücü haline getirmek istediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ASEAN Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Avrupa’nın Rusya’ya karşı savaşa hazırlanması amacıyla silahlanmayı hızlandırması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Lavrov, “Bay Merz, asıl amacının Almanya'yı tekrar Avrupa'nın önde gelen askeri gücü haline getirmek olduğunu da içeren komik şeyleri defalarca dile getirdi. ‘Tekrar’ kelimesini kullanırken yutkunmadı bile” ifadesini kullandı.
Lavrov, basın toplantısında yaptığı diğer açıklamalar:
Perşembe günü Rubio ile yapılan görüşmede Ukrayna ele alındı ve Rusya'nın çatışmanın çözümüne ilişkin duruşu tekrarlandı. Ancak taraflar Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın geleceğini görüşmedi.
Rubio'ya, Zelenskiy ve Kiev rejiminin diğer temsilcilerinin Rusların yok edilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden bir seçki sunuldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik iddia edilen yeni yaklaşımının ne olduğu yönündeki bir soruya Donald Trump’ın sözleriyle cevap vermek istiyorum. Çok beklersiniz. Büyük sürprizler bekleyin.
Washington'un diğer ülkelere uyguladığı tarifeler de bir yaptırım.
Rusya, Kuzey Kore'ye yönelik provokasyonları önlemek için elinden geleni yapacak. Bu kötü sonuçlanabilir.
Filistin topraklarında emirlik kurma projeleri uluslararası toplum için büyük bir sorun olup, Filistin devletinin kurulması ihtimaliyle ilgili riskler ortaya çıkıyor.