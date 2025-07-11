https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-etmeyi-planliyor-1097796481.html

‘Trump, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım tahsis etmeyi planlıyor’

‘Trump, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım tahsis etmeyi planlıyor’

Sputnik Türkiye

Trump’ın Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım tahsis etmeyi planladığı öne sürüldü. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T01:10+0300

2025-07-11T01:10+0300

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dünya

reuters

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Reuters'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde ilk kez başkanlık yetkisini kullanarak ABD stoklarından Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık askeri yardım tahsis etmeyi planlıyor.Haberde, "Kararla ilgili bilgi sahibi iki kaynağın bildirdiğine göre, Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk kez, selefi tarafından sıklıkla kullanılan başkanlık yetkisini kullanarak Kiev'e silah gönderecek. Bu hamle Başkan'ın Ukrayna'yı savunmaya yönelik yeni ilgisine işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.Kaynaklar, paketin Patriot savunma füzeleri ve orta menzilli saldırı füzelerini içerebileceğini, ancak yardıma tam olarak neyin dahil edileceğine dair bir kararın henüz verilmediğini belirtti.Daha önce Politico dergisi kaynaklarına dayandırarak, ABD’nin stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatını askıya aldığını bildirmişti. Ancak 7 Temmuz'da Trump, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderileceğini ve bunların öncelikle ‘savunma’ amaçlı olacağını belirtmişti. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Trump'ın talimatı üzerine Pentagon'un Ukrayna'ya ilave ‘savunma silahları’ göndereceğini doğrulamıştı. 8 Temmuz'da Trump, Ukrayna'ya ‘savunma silahları’ gönderilmesini onayladığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/zelenskiy-abdden-10-adet-patriot-hava-savunma-sistemi-istedi-1097795614.html

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