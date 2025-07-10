https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/zelenskiy-abdden-10-adet-patriot-hava-savunma-sistemi-istedi-1097795614.html
Zelenskiy ABD'den 10 adet Patriot hava savunma sistemi istedi
Zelenskiy ABD'den 10 adet Patriot hava savunma sistemi istedi
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ABD'den Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 10 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini belirtti. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T23:36+0300
2025-07-10T23:36+0300
2025-07-10T23:34+0300
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Zelenskiy Roma'da düzenlediği basın toplantısında ABD'den Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 10 adet Patriot hava savunma sistemi sağlamasını istediğini, bunlardan 3’ünün alımının Almanya ve Norveç tarafından finanse edileceğini söyledi.Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile son diyaloğun olumlu geçtiğini, Ukrayna'ya yardım sevkiyatının devam etmesi konusunda net sinyaller olduğunu belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna tarafının Patriot sistemlerinin teslim tarihleriyle ilgili olarak üreticiden kesin bir yanıt aldığında Kiev'in diğer ‘Avrupalı ortaklarının’ da finansmana katılacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ve AB'den satın almak istediği silah paketlerinin çok daha geniş kapsamlı olduğunu ve hava savunma sistemleri, füzeler, toplar ve diğer silahları içerdiğini de sözlerine ekledi.Ukrayna'nın Amerikalı ortaklarıyla birlikte Rus ordusuna ait insansız hava araçlarının toplu olarak durdurulmasına yönelik teknik bir çözüm bulduğunu öne süren Zelenskiy, ayrıca Danimarka ile ortak İHA üretimi konusunda anlaşmalar olduğunu, Ukrayna’nın bu alanda Almanya ve Kanada ile işbirliği yaptığını ve İtalya ile de görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abd-ukraynaya-mermi-ve-fuze-sevkiyatini-yeniden-baslatti-1097774712.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, almanya, norveç, patriot, ab, i̇ha
vladimir zelenskiy, ukrayna, abd, donald trump, almanya, norveç, patriot, ab, i̇ha
Zelenskiy ABD'den 10 adet Patriot hava savunma sistemi istedi
Vladimir Zelenskiy, ABD'den Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 10 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini belirtti.
Zelenskiy Roma'da düzenlediği basın toplantısında ABD'den Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 10 adet Patriot hava savunma sistemi sağlamasını istediğini, bunlardan 3’ünün alımının Almanya ve Norveç tarafından finanse edileceğini söyledi.
Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile son diyaloğun olumlu geçtiğini, Ukrayna'ya yardım sevkiyatının devam etmesi konusunda net sinyaller olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Başkan Trump ile Patriot sistemlerine ilişkin olumlu bir diyaloğumuz oldu. Benim talebim 10 adet Patriot sistemi ve bu sistemler için yeteri kadar füze. Almanya iki sistem için ödeme yapmaya hazır, onlarla anlaşmam var. Norveç de bir sistem için ödeme yapmaya hazır, Başbakanı ile ikili anlaşmalarım var.
Ukrayna tarafının Patriot sistemlerinin teslim tarihleriyle ilgili olarak üreticiden kesin bir yanıt aldığında Kiev'in diğer ‘Avrupalı ortaklarının’ da finansmana katılacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ve AB'den satın almak istediği silah paketlerinin çok daha geniş kapsamlı olduğunu ve hava savunma sistemleri, füzeler, toplar ve diğer silahları içerdiğini de sözlerine ekledi.
Ukrayna'nın Amerikalı ortaklarıyla birlikte Rus ordusuna ait insansız hava araçlarının toplu olarak durdurulmasına yönelik teknik bir çözüm bulduğunu öne süren Zelenskiy, ayrıca Danimarka ile ortak İHA üretimi konusunda anlaşmalar olduğunu, Ukrayna’nın bu alanda Almanya ve Kanada ile işbirliği yaptığını ve İtalya ile de görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.