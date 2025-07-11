https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-rusyaya-iliskin-onemli-aciklama-yapacagiz-1097801963.html
Trump: Rusya’ya ilişkin önemli açıklama yapacağız
Trump: Rusya’ya ilişkin önemli açıklama yapacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya’yla ilgili önümüzdeki Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacaklarını belirtti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T10:31+0300
2025-07-11T10:31+0300
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rusya
yaptırım
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ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna açıklamasında, Rusya’yla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.Trump, “Rusya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Sanırım, Pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapacağız” ifadesini kullandı.Başkan, yapılacak açıklamayla ilgili detaylar vermeyi reddetti.ABD lideri 9 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Moskova’ya ‘küçük sürpriz’ yapacaklarını dile getirmişti. Kongre’nin hazırladığı yeni yaptırım tasarısına da değinen Trump, bunun bir seçenek olduğunu belirterek nihai kararı kendisinin vereceğini kaydetmişti.Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkılacağını defalarca dile getirmişti. Batı uzmanları ve siyasiler, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşlerini sıklıkla dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rus-disisleri-rusya-ve-abd-arasinda-yeni-mahkum-takasi-mumkun-1097800883.html
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abd, rusya, yaptırım
Trump: Rusya’ya ilişkin önemli açıklama yapacağız
ABD Başkanı Trump, Rusya’yla ilgili önümüzdeki Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, NBC News televizyonuna açıklamasında, Rusya’yla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
Trump, “Rusya beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Sanırım, Pazartesi günü Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yapacağız” ifadesini kullandı.
Başkan, yapılacak açıklamayla ilgili detaylar vermeyi reddetti.
ABD lideri 9 Temmuz Salı günkü açıklamasında, Moskova’ya ‘küçük sürpriz’ yapacaklarını dile getirmişti. Kongre’nin hazırladığı yeni yaptırım tasarısına da değinen Trump, bunun bir seçenek olduğunu belirterek nihai kararı kendisinin vereceğini kaydetmişti.
Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkılacağını defalarca dile getirmişti. Batı uzmanları ve siyasiler, yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşlerini sıklıkla dile getiriyor.