https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rus-disisleri-rusya-ve-abd-arasinda-yeni-mahkum-takasi-mumkun-1097800883.html

Rus Dışişleri: Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası mümkün

Rus Dışişleri: Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası mümkün

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasında yakında yeni bir mahkum takası gerçekleşebileceğini, ancak tarihin henüz net olmadığını... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T09:48+0300

2025-07-11T09:48+0300

2025-07-11T09:43+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

abd

mahkum takası

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası olasılığını değerlendirdi.Böyle bir olasılığı dışlamadığını söyleyen Rus diplomat, bu meselenin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, “Planlar ve özellikle de kişiler, tüm bunlar bir anlaşmaya varılıncaya kadar yayınlanmayacak” ifadesini kullandı.İki ülkenin ilgili kurumları arasında gerekli iletişimin sürdüğünü söyleyen Ryabkov, “Böyle bir olasılığın varlığını tamamen kabul ediyorum, ancak bunun ne zaman ve hangi zaman diliminde gerçekleşebileceği henüz belirsiz. Burada, ilişkilerin genel bağlamı da dahil olmak üzere birçok faktör rol oynuyor” dedi.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, mahkum takası