https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rus-disisleri-rusya-ve-abd-arasinda-yeni-mahkum-takasi-mumkun-1097800883.html
Rus Dışişleri: Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası mümkün
Rus Dışişleri: Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası mümkün
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasında yakında yeni bir mahkum takası gerçekleşebileceğini, ancak tarihin henüz net olmadığını... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T09:48+0300
2025-07-11T09:48+0300
2025-07-11T09:43+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
abd
mahkum takası
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası olasılığını değerlendirdi.Böyle bir olasılığı dışlamadığını söyleyen Rus diplomat, bu meselenin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, “Planlar ve özellikle de kişiler, tüm bunlar bir anlaşmaya varılıncaya kadar yayınlanmayacak” ifadesini kullandı.İki ülkenin ilgili kurumları arasında gerekli iletişimin sürdüğünü söyleyen Ryabkov, “Böyle bir olasılığın varlığını tamamen kabul ediyorum, ancak bunun ne zaman ve hangi zaman diliminde gerçekleşebileceği henüz belirsiz. Burada, ilişkilerin genel bağlamı da dahil olmak üzere birçok faktör rol oynuyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-kanadaya-da-tehditli-mektup-gonderdi-herhangi-bir-nedenle-vergi-artirirsaniz--1097797614.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, mahkum takası
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, mahkum takası
Rus Dışişleri: Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası mümkün
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasında yakında yeni bir mahkum takası gerçekleşebileceğini, ancak tarihin henüz net olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve ABD arasında yeni mahkum takası olasılığını değerlendirdi.
Böyle bir olasılığı dışlamadığını söyleyen Rus diplomat, bu meselenin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, “Planlar ve özellikle de kişiler, tüm bunlar bir anlaşmaya varılıncaya kadar yayınlanmayacak” ifadesini kullandı.
İki ülkenin ilgili kurumları arasında gerekli iletişimin sürdüğünü söyleyen Ryabkov, “Böyle bir olasılığın varlığını tamamen kabul ediyorum, ancak bunun ne zaman ve hangi zaman diliminde gerçekleşebileceği henüz belirsiz. Burada, ilişkilerin genel bağlamı da dahil olmak üzere birçok faktör rol oynuyor” dedi.