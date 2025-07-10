https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/brezilyadan-trumpin-vergi-kararina-sert-yanit-lula-da-silva-misilleme-sozu-verdi-1097773819.html

Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula da Silva misilleme sözü verdi

Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula da Silva misilleme sözü verdi

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya yönelik gümrük vergi oranını yüzde 50'ye yükselteceğini... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T11:16+0300

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dünya

brezilya

lula da silva

donald trump

jair bolsonaro

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ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Brezilya'ya yönelik gümrük vergi oranını yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu. Trump, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun davası ve ticaret dengesizliği nedeniyle Brezilya'dan yapılan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi getirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Trump’ın ülkesine yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifesi kararına sert tepki gösterdi. Lula, Trump’ın kararının ardından “Brezilya karşılıksız bırakmayacak, aynen karşılık vereceğiz. Gümrük vergilerini tek taraflı olarak yükseltmeye yönelik her türlü teşebbüse Brezilya'nın 'Ekonomik Mütekabiliyet Yasası' uyarınca cevap verilecektir” ifadelerini kullandı.ABD'den çelik ve alüminyuma ek vergiler Trump yönetimi, Brezilya'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulayacağını açıklamıştı. Kararın gerekçesi olarak, ABD sanayisini koruma hedefi gösterilmişti. Ancak Lula da Silva, bu kararın iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin zedeleyeceğini be Brezilya ekonomisine yönelik bir 'haksızlık' olduğunu savundu.Brezilya'nın başkenti Brasillia'da konuşan Lula da Silva, “Biz kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyiz. Ek vergilere karşılık vergiyle, sınırlamalara karşılık sınırlamayla yanıt veririz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-brezilyaya-yuzde-50-gumruk-vergisi-getirdi-1097757010.html

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