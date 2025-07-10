Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/brezilyadan-trumpin-vergi-kararina-sert-yanit-lula-da-silva-misilleme-sozu-verdi-1097773819.html
Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula da Silva misilleme sözü verdi
Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula da Silva misilleme sözü verdi
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya yönelik gümrük vergi oranını yüzde 50'ye yükselteceğini... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T11:16+0300
2025-07-10T11:16+0300
dünya
brezilya
lula da silva
donald trump
jair bolsonaro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097772800_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_b3ae04da3a163007f1b1de8a91282a25.png
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Brezilya'ya yönelik gümrük vergi oranını yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu. Trump, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun davası ve ticaret dengesizliği nedeniyle Brezilya'dan yapılan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi getirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Trump’ın ülkesine yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifesi kararına sert tepki gösterdi. Lula, Trump’ın kararının ardından “Brezilya karşılıksız bırakmayacak, aynen karşılık vereceğiz. Gümrük vergilerini tek taraflı olarak yükseltmeye yönelik her türlü teşebbüse Brezilya'nın 'Ekonomik Mütekabiliyet Yasası' uyarınca cevap verilecektir” ifadelerini kullandı.ABD'den çelik ve alüminyuma ek vergiler Trump yönetimi, Brezilya'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulayacağını açıklamıştı. Kararın gerekçesi olarak, ABD sanayisini koruma hedefi gösterilmişti. Ancak Lula da Silva, bu kararın iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin zedeleyeceğini be Brezilya ekonomisine yönelik bir 'haksızlık' olduğunu savundu.Brezilya'nın başkenti Brasillia'da konuşan Lula da Silva, “Biz kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyiz. Ek vergilere karşılık vergiyle, sınırlamalara karşılık sınırlamayla yanıt veririz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/trump-brezilyaya-yuzde-50-gumruk-vergisi-getirdi-1097757010.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097772800_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_7a71371550b25ea6077ece22ef9198e5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brezilya, lula da silva, donald trump, jair bolsonaro
brezilya, lula da silva, donald trump, jair bolsonaro

Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula da Silva misilleme sözü verdi

11:16 10.07.2025
Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula misilleme sözü verdi
Brezilya’dan Trump’ın vergi kararına sert yanıt: Lula misilleme sözü verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
Abone ol
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya yönelik gümrük vergi oranını yüzde 50'ye yükselteceğini açıklamasının ardından 'Karşılık vereceğiz' diyerek yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam Brezilya'ya yönelik gümrük vergi oranını yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu. Trump, Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun davası ve ticaret dengesizliği nedeniyle Brezilya'dan yapılan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Trump’ın ülkesine yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifesi kararına sert tepki gösterdi. Lula, Trump’ın kararının ardından “Brezilya karşılıksız bırakmayacak, aynen karşılık vereceğiz. Gümrük vergilerini tek taraflı olarak yükseltmeye yönelik her türlü teşebbüse Brezilya'nın 'Ekonomik Mütekabiliyet Yasası' uyarınca cevap verilecektir” ifadelerini kullandı.

ABD'den çelik ve alüminyuma ek vergiler

Trump yönetimi, Brezilya'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi uygulayacağını açıklamıştı. Kararın gerekçesi olarak, ABD sanayisini koruma hedefi gösterilmişti. Ancak Lula da Silva, bu kararın iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin zedeleyeceğini be Brezilya ekonomisine yönelik bir 'haksızlık' olduğunu savundu.
Brezilya'nın başkenti Brasillia'da konuşan Lula da Silva, “Biz kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyiz. Ek vergilere karşılık vergiyle, sınırlamalara karşılık sınırlamayla yanıt veririz” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
DÜNYA
Trump, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi
Dün, 23:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала