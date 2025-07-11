https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/tekirdagda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097821763.html
Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T18:06+0300
2025-07-11T18:06+0300
2025-07-11T18:09+0300
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tekirdağ
orman yangını
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Tekirdağ Şarköy'de Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-kanadaya-orman-yangini-dumanlari-yuzunden-yazin-tadini-cikartamiyoruz-1097779146.html
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tekirdağ, orman yangını
Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
18:06 11.07.2025 (güncellendi: 18:09 11.07.2025)
Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Tekirdağ Şarköy'de Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.