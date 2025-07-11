https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/tekirdagda-orman-yangini-mudahale-suruyor-1097821763.html

Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T18:06+0300

2025-07-11T18:06+0300

2025-07-11T18:09+0300

türki̇ye

tekirdağ

orman yangını

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Tekirdağ Şarköy'de Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-kanadaya-orman-yangini-dumanlari-yuzunden-yazin-tadini-cikartamiyoruz-1097779146.html

türki̇ye

tekirdağ

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Sputnik Türkiye

tekirdağ, orman yangını