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SON DAKİKA | Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
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Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T18:06+0300
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türki̇ye
tekirdağ
orman yangını
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Tekirdağ Şarköy'de Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-kanadaya-orman-yangini-dumanlari-yuzunden-yazin-tadini-cikartamiyoruz-1097779146.html
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tekirdağ, orman yangını
tekirdağ, orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını: Müdahale sürüyor

18:06 11.07.2025 (güncellendi: 18:09 11.07.2025)
© Yeliz DermenTekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Yeliz Dermen
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Tekirdağ Şarköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Tekirdağ Şarköy'de Çokal Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
New York - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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