https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-kanadaya-orman-yangini-dumanlari-yuzunden-yazin-tadini-cikartamiyoruz-1097779146.html

ABD'den Kanada'ya: Orman yangını dumanları yüzünden yazın tadını çıkartamıyoruz

ABD'den Kanada'ya: Orman yangını dumanları yüzünden yazın tadını çıkartamıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Kongre üyeleri, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın güneye, ABD'ye doğru sürüklendiğini belirterek 'Amerikalıların yazın tadını çıkarmasını... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:18+0300

2025-07-10T13:18+0300

2025-07-10T13:18+0300

dünya

abd

tom emmer

kanada

orman yangını

senato

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ABD'li senato üyeleri Wisconsin'den Tom Tiffany ve Glenn Grothman ile Minnesota'dan Michelle Fischbach, Brad Finstad, Pete Stauber ve Tom Emmer imzaladıkları mektupla Kanada'daki orman yangınlarının ABD'de yaz mevsiminin tadını kaçırdığını ifade ettiler. Kanada'nın Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili basına yaptıkları açıklamada, Kanada'nın orman yangını önleme çalışmalarını "çok ciddiye aldıklarını" ifade etti.Senatör Tom Emmer, mektupta Kanada hükümetini orman yangınlarıyla mücadelede yeterli olmamakla suçlayıp "Hükümetinizin orman yangınlarını ve güneye doğru yayılan dumanı nasıl hafifletmeyi planladığını bilmek istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:Washington'daki Kanada Büyükelçiliği sözcüsü Tarryn Elliott basına "Mektubun Büyükelçiliğe ulaştığını ve ilgili Kanada kurumlarıyla paylaşıldığını teyit edebilirim" diyerek "Zamanı gelince müdahale edeceğiz" dedi.

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abd, tom emmer, kanada, orman yangını, senato