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ABD'den Kanada'ya: Orman yangını dumanları yüzünden yazın tadını çıkartamıyoruz
ABD'den Kanada'ya: Orman yangını dumanları yüzünden yazın tadını çıkartamıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Kongre üyeleri, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın güneye, ABD'ye doğru sürüklendiğini belirterek 'Amerikalıların yazın tadını çıkarmasını... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:18+0300
2025-07-10T13:18+0300
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ABD'li senato üyeleri Wisconsin'den Tom Tiffany ve Glenn Grothman ile Minnesota'dan Michelle Fischbach, Brad Finstad, Pete Stauber ve Tom Emmer imzaladıkları mektupla Kanada'daki orman yangınlarının ABD'de yaz mevsiminin tadını kaçırdığını ifade ettiler. Kanada'nın Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili basına yaptıkları açıklamada, Kanada'nın orman yangını önleme çalışmalarını "çok ciddiye aldıklarını" ifade etti.Senatör Tom Emmer, mektupta Kanada hükümetini orman yangınlarıyla mücadelede yeterli olmamakla suçlayıp "Hükümetinizin orman yangınlarını ve güneye doğru yayılan dumanı nasıl hafifletmeyi planladığını bilmek istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:Washington'daki Kanada Büyükelçiliği sözcüsü Tarryn Elliott basına "Mektubun Büyükelçiliğe ulaştığını ve ilgili Kanada kurumlarıyla paylaşıldığını teyit edebilirim" diyerek "Zamanı gelince müdahale edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/brezilyadan-trumpin-vergi-kararina-sert-yanit-lula-da-silva-misilleme-sozu-verdi-1097773819.html
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abd, tom emmer, kanada, orman yangını, senato

ABD'den Kanada'ya: Orman yangını dumanları yüzünden yazın tadını çıkartamıyoruz

13:18 10.07.2025
© AA / Selçuk AcarNew York
New York - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Selçuk Acar
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ABD Kongre üyeleri, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın güneye, ABD'ye doğru sürüklendiğini belirterek 'Amerikalıların yazın tadını çıkarmasını zorlaştırdığını' söyledi. Kanada Büyükelçiliğine gönderilen mektupta "Yaz mevsimine girerken boğucu Kanada orman yangını dumanıyla boğuşan seçmenlerimiz adına bugün size yazıyoruz" denildi.
ABD'li senato üyeleri Wisconsin'den Tom Tiffany ve Glenn Grothman ile Minnesota'dan Michelle Fischbach, Brad Finstad, Pete Stauber ve Tom Emmer imzaladıkları mektupla Kanada'daki orman yangınlarının ABD'de yaz mevsiminin tadını kaçırdığını ifade ettiler.
Kanada'nın Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili basına yaptıkları açıklamada, Kanada'nın orman yangını önleme çalışmalarını "çok ciddiye aldıklarını" ifade etti.
Senatör Tom Emmer, mektupta Kanada hükümetini orman yangınlarıyla mücadelede yeterli olmamakla suçlayıp "Hükümetinizin orman yangınlarını ve güneye doğru yayılan dumanı nasıl hafifletmeyi planladığını bilmek istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Seçmenlerimizin orman yangını dumanının yarattığı tehlikeli hava kalitesi nedeniyle dışarı çıkıp güvenli bir şekilde nefes alma imkânları kısıtlandı. Bizim bölgemizde yaz ayları, açık havada vakit geçirmek, aileyle vakit geçirmek ve yeni anılar biriktirmek için yılın en iyi zamanıdır, ancak bu orman yangını dumanı tüm bunları yapmayı zorlaştırıyor."
Washington'daki Kanada Büyükelçiliği sözcüsü Tarryn Elliott basına "Mektubun Büyükelçiliğe ulaştığını ve ilgili Kanada kurumlarıyla paylaşıldığını teyit edebilirim" diyerek "Zamanı gelince müdahale edeceğiz" dedi.
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