https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/tbmmden-gecen-yasa-degisikligiyle-turizm-iscileri-10-gun-calismadan-izin-kullanamayacak-1097805981.html

TBMM’den geçen yasa değişikliğiyle, turizm işçileri 10 gün çalışmadan izin kullanamayacak

TBMM’den geçen yasa değişikliğiyle, turizm işçileri 10 gün çalışmadan izin kullanamayacak

Sputnik Türkiye

Meclis'ten geçen yeni düzenlemeye göre turizm sektöründe çalışan işçiler 10 gün çalışıp 11’inci gün tatil yapacak. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T12:31+0300

2025-07-11T12:31+0300

2025-07-11T12:31+0300

ekonomi̇

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

işçi

çalışma

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Meclis'te kabul edilen yeni yasayla turizm sektöründe hafta tatili uygulaması değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi olan konaklama tesislerinde çalışanlar için artık 6+1 yerine 10+1 kuralı geçerli olacak. Yani işçiler 10 gün çalışıp 11’inci gün tatil yapacak.Başka sektörlerden de benzer talepler geliyorHabertürk'ün haberine göre, hafta tatilinde yapılan normal çalışma süresi kadarlık bölüm fazla mesai sayılmayacak. TBMM’de çarşamba gecesi kabul edilen kanunla turizm sektörü hafta tatili uygulamasında genel kuralın dışına çıkartıldı. Normalde işçi 6 + 1 kuralına göre (6 gün çalışıp 7’nci gün) hafta tatili yaparken, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 +1 kuralına göre hafta tatili yapabilecekler. Yani, turizm sektöründeki işçi 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatili yapabilecek. İşçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmayacak. Başka bir ifadeyle, hafta tatilinde çalışan işçi, fazla çalışma yapmış sayılmayacak.Kanunda kullanılmayan hafta tatillerinin ne zaman kullandırılacağına dair bir hüküm yer almıyor. Yargıtay bu konuda bir karar vermedikçe, işverenler sezon boyunca işçiye yalnızca 11’inci gün tatil verebilecek.Turizm sektöründeki bu düzenlemenin ardından inşaat başta olmak üzere başka sektörlerden de benzer talepler geldiği belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı’na farklı sektörlerin de bu düzen için talepte bulunduğu öğrenildi.Kısa süre içinde başka sektörlerde de hafta tatilinin ertelenmesine yönelik düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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turizm, kültür ve turizm bakanlığı, işçi, çalışma, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı