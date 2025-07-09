https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/emeklilik-dilekcesini-2025te-mi-2026da-mi-vermek-avantajli-1097724338.html

2025’te mi yoksa 2026’da mı emekli olma daha avantajlı?

2025’te mi yoksa 2026’da mı emekli olma daha avantajlı?

Sputnik Türkiye

2024’te dilekçe verenlerle 2025’te verenler arasında yüzde 30’a varan fark oluştu. Peki 2025 ve 2026 yılları arasında da benzer bir fark olacak mı? Emeklilik... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T09:24+0300

2025-07-09T09:24+0300

2025-07-09T09:26+0300

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emekli

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

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Emekliye ayrılan kişiye bağlanan aylığın miktarı, kişinin tüm çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarına ve prim gün sayısına göre belirleniyor. Prime esas kazancı yüksek olanlar daha yüksek sosyal sigorta primi ödedikleri için emekli aylıkları daha yüksek oluyor.Ancak, son yıllardaki gibi enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı emekli aylığı üzerinde çok fazla etki ediyor.Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2022 yılının aralık ayında dilekçe verenler ile 2023 yılının ocak ayında dilekçe verenler arasında yüzde 17’ye yakın fark ortaya çıkmıştı. 2022 yılında dilekçe verenlere daha yüksek emekli aylığı bağlandı.2024 yılında dilekçe verenler ile 2025’te verenler arasındaki fark da emekli aylığı düşük olanlarda yüzde 30, yüksek olanlarda yüzde 31 dolayında gerçekleşti. 2024 yılında dilekçe verenler ömür boyu daha yüksek aylık alacaklar.2025’te emekli olanların aylığı nasıl hesaplanacak?SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 5510 Sayılı Kanuna tabi memurların emekli aylıklarına bu yıl ocak ayında yüzde 15,75, temmuz ayında yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. İki dönemdeki artışın toplamı yüzde 35,05’e ulaştı. 31 Aralık 2025 tarihine kadar dilekçe verenler ocak ve temmuz ayındaki bu artışlardan yararlanacaklar.2026'da dilekçe verenlerEmeklilik dilekçesini 1 Ocak 2026 tarihinden sonra verenlere bu yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş zamları yansıtılmayacak. Onun yerine emekli aylıkları 2025 yılı güncelleme katsayısına göre hesaplanacak.Güncelleme katsayısı, 2025 yılı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının yüzde 100’ü ile 2025 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşacak.Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna göre, 2025 yıl sonu enflasyonu orta noktası yüzde 24 olmak üzere yüzde 19 ile yüzde 29 aralığında tahmin ediliyor.Merkez Bankası’nın yüzde 24 tahmini ve Yıllık Program’daki yüzde 4 büyüme tahmini tutarsa, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra dilekçe verenler için 2025 yılı güncelleme katsayısı 1,252 olacak. Başka bir ifadeyle, dilekçeyi 2025 yılında verenlerin aylıkları yüzde 35,05 oranında artarken, 2026 yılında verenlerdeki artış yüzde 25,2’de kalacak. Dilekçeyi 2025 yılında verenler lehine 10 puanlık avantaj söz konusu olacak. Bu da oransal olarak yaklaşık yüzde 7,9’luk bir fark anlamına geliyor.Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 yılında yüzde 35,9 enflasyon ve yüzde 2,7 büyüme tahmininde bulundu. Bu tahmin gerçekleşirse, dilekçeyi 1 Ocak 2026 tarihinden sonra verenler için güncelleme katsayısı 1,3671 olacak. Bu durumda, 2026 yılında dilekçe verenler, 2025’te verenlere göre 1,66 puan daha avantajlı olacaklar.Enflasyonda 2021 yılındaki gibi son anda bir sürpriz yaşanmazsa, dilekçe tarihine göre emekli aylığı farkı geçen yıl ve önceki yıllardaki kadar yüksek olmayacak gibi görünüyor.Enflasyon Merkez Bankası tahmininin üzerine çıktıkça iki yıl arasındaki fark kapanacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 35’i aştığında ise 2026 yılında dilekçe vermek avantajlı hale gelecek.Emeklilik dilekçesinin ne zaman verileceğine karar verirken, güncelleme katsayısının yanı sıra emeklilik tarihinin geciktirilmesiyle ortaya çıkan emekli aylığı kaybı ile kıdem tazminatı tavanı gibi unsurların da dikkate alınması gerekiyor.Emekliliğe haziran ayında hak kazanmış kişi ocak ayını beklerse 6 aylık emekli aylığını alamayacağı için kayıp yaşayacak. Emekliliğe eylül, ekim veya daha sonra hak kazanan kişi 2026 yılını beklediğinde daha az kaybı olabilir.Diğer yandan kıdem tazminatı tavanı her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artırılıyor. Kıdem tazminatı tavanı bu yılın sonuna kadar 53.919 TL olarak uygulanacak. Brüt ücreti yüksek olan ve son işyerinde uzun süre çalışmış işçiler için ocak ayını beklemek daha avantajlı olabilir.Kamu işçileri, 14 Ocak 2026 tarihine kadar dilekçe verdiklerinde 2025 emeklisi sayılacaklar. Dilekçeyi 14 Ocak’ta verirlerse hem 2025 yılı avantajından hem de kıdem tazminatı tavanındaki artıştan yararlanabilecekler.Emeklilik dilekçesinin tarihi belirlenirken bu unsurların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/iskur-12-milyon-eleman-araniyor-en-cok-acik-turizm-ve-guvenlikte-1097722097.html

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