https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/suriyede-patlama-halepten-dumanlar-yukseldi-1097822271.html
Suriye'de patlama: Halep'ten dumanlar yükseldi
Suriye'de patlama: Halep'ten dumanlar yükseldi
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Halep kentinde havalimanı yakınlarındaki bir askeri karargahta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T18:10+0300
2025-07-11T18:10+0300
2025-07-11T18:10+0300
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti
Suriye'de patlama: Halep'ten dumanlar yükseldi
Suriye'nin Halep kentinde havalimanı yakınlarındaki bir askeri karargahta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay kentte paniğe neden oldu. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.