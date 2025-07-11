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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/suriyede-patlama-halepten-dumanlar-yukseldi-1097822271.html
Suriye'de patlama: Halep'ten dumanlar yükseldi
Suriye'de patlama: Halep'ten dumanlar yükseldi
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Halep kentinde havalimanı yakınlarındaki bir askeri karargahta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti

Suriye'de patlama: Halep'ten dumanlar yükseldi

18:10 11.07.2025
© AA / Hişam el-HumsiŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesinin merkezinde postane müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesinin merkezinde postane müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Hişam el-Humsi
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Suriye'nin Halep kentinde havalimanı yakınlarındaki bir askeri karargahta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay kentte paniğe neden oldu. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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