https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/suriye-vize-ucretlerini-belirledi-turk-vatandaslarina-giriste-vize-ucreti-getirildi-1097713302.html

Suriye vize ücretlerini belirledi: Türk vatandaşlarına girişte vize ücreti getirildi

Suriye vize ücretlerini belirledi: Türk vatandaşlarına girişte vize ücreti getirildi

Sputnik Türkiye

Suriye, 6 Temmuz 2025 itibarıyla yabancı ülke vatandaşlarına uygulanacak giriş ve transit vize ücretlerini yeniden belirledi. Yeni düzenlemeye göre vize... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T18:35+0300

2025-07-08T18:35+0300

2025-07-08T18:35+0300

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye giriş ve transit vize ücretlerini düzenleyen yeni bir karar yayımladı.1 Temmuz tarihli karar metnine göre, vize ücretlerinin Suriye Merkez Bankası’nın döviz kuru bültenine göre ABD doları üzerinden veya eşdeğer para birimleriyle tahsil edileceği açıklandı.Yayımlanan kararla birlikte ülkeler 11 gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan Lübnan, Ürdün, Malezya ve Moritanya vatandaşlarından vize ücreti alınmazken, Sırbistan vatandaşlarına da ücretsiz giriş hakkı tanındı. Diğer gruplarda ise ücretler, vizenin türüne (giriş veya transit), Suriye’de kalış süresine (bir ay, üç ay, altı ay) ve giriş sayısına göre değişiklik gösterecek şekilde belirlendi. Üçüncü grup için en düşük ücret, tek girişli ve bir ay geçerli vize için 25 dolar olarak belirlendi. Vize ücretleri ülkelere göre yaklaşık her grup için ortalama 25 dolar artarken, İran vatandaşları için tek girişli bir aylık vize ücreti en yüksek seviye olan 400 dolar olarak açıklandı. ABD vatandaşları için giriş ücreti 200 dolar, çoğu Avrupa ülkesi vatandaşları için ise 75 dolar olarak belirlendi. Kararda Türkiye'den gelenler için ise standart giriş ücreti 50 dolar alınacağı ve bu vizenin yalnızca bir ay ve tek giriş için geçerli olacağı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

türkiye, vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, elektronik vize, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı, dolar, dolar/tl