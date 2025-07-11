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Sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından biri olan oyuncu Rüçhan Çamay, Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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şarkıcı
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cenaze namazı
cenaze evi
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Ünlü sanatçı Rüçhan Çamay, düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.Para Para Para!, Ne Haber ve Gönlüm Çok Zengin gibi unutulmaz eserleriyle tanınan, Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından ve aynı zamanda oyuncu olan Rüçhan Çamay, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesi, yakın dostları, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Rüçhan Çamay’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sanat camiası, Türkiye'nin kültür ve müzik tarihine iz bırakmış bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/para-para-para-sarkisiyla-taniniyordu-unlu-sarkici-ruchan-camay-hayatini-kaybetti-1097777393.html
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sanatçı, sanatçılar, şarkıcı, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski, ölüm yıldönümü
sanatçı, sanatçılar, şarkıcı, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski, ölüm yıldönümü

Sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı

19:26 11.07.2025
© AA / Fatih TürkyılmazRüçhan Çamay
Rüçhan Çamay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Fatih Türkyılmaz
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Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından biri olan oyuncu Rüçhan Çamay, Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakın dostları ve sevenleri katılırken, kızı Melike Demirağ annesinin sanat yaşamı ve insanlığa katkılarıyla örnek bir isim olduğunu vurguladı.
Ünlü sanatçı Rüçhan Çamay, düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Para Para Para!, Ne Haber ve Gönlüm Çok Zengin gibi unutulmaz eserleriyle tanınan, Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından ve aynı zamanda oyuncu olan Rüçhan Çamay, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesi, yakın dostları, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Rüçhan Çamay’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sanat camiası, Türkiye'nin kültür ve müzik tarihine iz bırakmış bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Melike Demirağ sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
YAŞAM
'Para para para' şarkısıyla tanınıyordu: Ünlü şarkıcı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
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