https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/sanatci-ruchan-camay-son-yolculuguna-ugurlandi-1097824318.html

Sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Rüçhan Çamay son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından biri olan oyuncu Rüçhan Çamay, Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

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Ünlü sanatçı Rüçhan Çamay, düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.Para Para Para!, Ne Haber ve Gönlüm Çok Zengin gibi unutulmaz eserleriyle tanınan, Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından ve aynı zamanda oyuncu olan Rüçhan Çamay, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesi, yakın dostları, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Rüçhan Çamay’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sanat camiası, Türkiye'nin kültür ve müzik tarihine iz bırakmış bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/para-para-para-sarkisiyla-taniniyordu-unlu-sarkici-ruchan-camay-hayatini-kaybetti-1097777393.html

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