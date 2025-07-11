https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/saglik-bakan-yardimciligi-ve-4-universitenin-rektorlugune-yapilan-atamalar-resmi-gazetede-1097796736.html
Sağlık Bakan Yardımcılığı ve 4 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Sağlık Bakan Yardımcılığı ve 4 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı göreviyle 4 üniversitenin rektörlüğünde atama gerçekleşti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T01:53+0300
2025-07-11T01:53+0300
2025-07-11T01:53+0300
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sağlık bakanlığı
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş getirildi. Ayrıca 4 üniversitede rektör ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/nefes-kredisi-basvurularinin-yogunluktan-kapandigi-iddia-edildi-tobb-aciklama-yapti-1097796217.html
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haberler, rektör, rektörlük, rektör ataması, sağlık bakanlığı
haberler, rektör, rektörlük, rektör ataması, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakan Yardımcılığı ve 4 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı göreviyle 4 üniversitenin rektörlüğünde atama gerçekleşti.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş getirildi. Ayrıca 4 üniversitede rektör ataması gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz,
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya,
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan,
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.