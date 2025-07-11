https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/saglik-bakan-yardimciligi-ve-4-universitenin-rektorlugune-yapilan-atamalar-resmi-gazetede-1097796736.html

Sağlık Bakan Yardımcılığı ve 4 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Sağlık Bakan Yardımcılığı ve 4 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcılığı göreviyle 4 üniversitenin rektörlüğünde atama gerçekleşti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T01:53+0300

2025-07-11T01:53+0300

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türki̇ye

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş getirildi. Ayrıca 4 üniversitede rektör ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre

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