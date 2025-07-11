https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rubiodan-trum-si-gorusmesi-duyurusu-1097815839.html
Rubio’dan Trum-Şi görüşmesi duyurusu
Rubio’dan Trum-Şi görüşmesi duyurusu
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yüz yüze görüşmek istediğini ve bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T14:44+0300
2025-07-11T14:44+0300
2025-07-11T14:40+0300
dünya
abd
marco rubio
donald trump
çin
şi cinping
görüşme
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme düzenlenebilir.Rubio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Görüşme olasılıklarının yüksek olduğunu söylememin sebebi, ikisinin de bu görüşmeyi istemesi. Başkan Şi'yi tanımıyorum ama Başkan Trump'ı tanıyorum. Size onun bu görüşmenin gerçekleşmesini çok istediğini söyleyebilirim. Bu yüzden, görüşmenin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü ikisi de istiyor” ifadesini kullandı.Bakan, “Bu yüzden, tarih üzerinde çalışıp her iki taraf için de kabul edilebilir bir tarih bulacağımızdan eminim” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ukrayna-ordusu-sumiye-cok-sayida-kolombiyali-militan-gonderdi-1097804555.html
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abd, marco rubio, donald trump, çin, şi cinping, görüşme
abd, marco rubio, donald trump, çin, şi cinping, görüşme
Rubio’dan Trum-Şi görüşmesi duyurusu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yüz yüze görüşmek istediğini ve bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme düzenlenebilir.
Rubio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Görüşme olasılıklarının yüksek olduğunu söylememin sebebi, ikisinin de bu görüşmeyi istemesi. Başkan Şi'yi tanımıyorum ama Başkan Trump'ı tanıyorum. Size onun bu görüşmenin gerçekleşmesini çok istediğini söyleyebilirim. Bu yüzden, görüşmenin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü ikisi de istiyor” ifadesini kullandı.
Bakan, “Bu yüzden, tarih üzerinde çalışıp her iki taraf için de kabul edilebilir bir tarih bulacağımızdan eminim” diye ekledi.