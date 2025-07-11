https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rubiodan-trum-si-gorusmesi-duyurusu-1097815839.html

Rubio’dan Trum-Şi görüşmesi duyurusu

Rubio’dan Trum-Şi görüşmesi duyurusu

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Trump ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yüz yüze görüşmek istediğini ve bunun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T14:44+0300

2025-07-11T14:44+0300

2025-07-11T14:40+0300

dünya

abd

marco rubio

donald trump

çin

şi cinping

görüşme

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme düzenlenebilir.Rubio, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Görüşme olasılıklarının yüksek olduğunu söylememin sebebi, ikisinin de bu görüşmeyi istemesi. Başkan Şi'yi tanımıyorum ama Başkan Trump'ı tanıyorum. Size onun bu görüşmenin gerçekleşmesini çok istediğini söyleyebilirim. Bu yüzden, görüşmenin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü ikisi de istiyor” ifadesini kullandı.Bakan, “Bu yüzden, tarih üzerinde çalışıp her iki taraf için de kabul edilebilir bir tarih bulacağımızdan eminim” diye ekledi.

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abd, marco rubio, donald trump, çin, şi cinping, görüşme