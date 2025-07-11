https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rtuk-baskani-sahinden-akinanin-iddialarina-aciklama-yapilan-operasyona-izin-vermeyecegiz-suc-1097805794.html
RTÜK Başkanı Şahin'den, Akinan'ın iddialarına açıklama: “Yapılan operasyona İzin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunduk'
RTÜK Başkanı Şahin'den, Akinan'ın iddialarına açıklama: “Yapılan operasyona İzin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunduk'
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyada kendisi ve bazı devlet kurumları hakkında ortaya atılan iddialara karşı yasal sürecin başlatıldığını duyurdu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T11:52+0300
2025-07-11T11:52+0300
2025-07-11T11:52+0300
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Son günlerde sosyal medya platformlarında, Gazeteci Serdar Akinan tarafından yapılan bazı paylaşımlar kamuoyunda yankı uyandırdı. Akinan’ın, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görev değişikliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı bu iddialarda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başta olmak üzere bazı devlet kurumları hedef alınmıştı.RTÜK Başkanı Şahin: Gerçek dışı bilgilere karşı hukuki süreci başlattıkRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert bir dille iddiaları yalanladı:RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Serdar Akinan’ın 10 Temmuz 2025 tarihli yayını nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.DMM: Dezenformasyon niteliği taşıyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuya ilişkin açıklama yaptı. DMM, Cumhurbaşkanlığı’nda görev değişikliğiyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve bu tür girişimlerin devletin kurumsal yapısını hedef aldığına dikkat çekti.Serdar Akinan daha önce de benzer i̇ddialarla gündeme gelmiştiSerdar Akinan daha önce de TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop hakkında benzer bir iddia ortaya atmış, Şentop’un aldığı doktoranın sahte olduğunu öne sürmüştü. Ancak Üsküp Uluslararası Vizyon Üniversitesi, bu iddiayı resmi açıklamayla yalanlamış ve diplomayı doğrulamıştı.Şahin: Karalama kampanyasına karşı sessiz kalmayacağızEbubekir Şahin, kamuoyuna yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
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serdar akinan, ebubekir şahin, mustafa şentop, ankara, rtük, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
serdar akinan, ebubekir şahin, mustafa şentop, ankara, rtük, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
RTÜK Başkanı Şahin'den, Akinan'ın iddialarına açıklama: “Yapılan operasyona İzin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunduk'
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyada kendisi ve bazı devlet kurumları hakkında ortaya atılan iddialara karşı yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Son günlerde sosyal medya platformlarında, Gazeteci Serdar Akinan tarafından yapılan bazı paylaşımlar kamuoyunda yankı uyandırdı. Akinan’ın, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görev değişikliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı bu iddialarda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başta olmak üzere bazı devlet kurumları hedef alınmıştı.
RTÜK Başkanı Şahin: Gerçek dışı bilgilere karşı hukuki süreci başlattık
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert bir dille iddiaları yalanladı:
“Gazetecilikle ilgisi olmayan, gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişilere karşı hukuki süreci başlattık.”
RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Serdar Akinan’ın 10 Temmuz 2025 tarihli yayını nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
DMM: Dezenformasyon niteliği taşıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuya ilişkin açıklama yaptı. DMM, Cumhurbaşkanlığı’nda görev değişikliğiyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve bu tür girişimlerin devletin kurumsal yapısını hedef aldığına dikkat çekti.
Serdar Akinan daha önce de benzer i̇ddialarla gündeme gelmişti
Serdar Akinan daha önce de TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop hakkında benzer bir iddia ortaya atmış, Şentop’un aldığı doktoranın sahte olduğunu öne sürmüştü. Ancak Üsküp Uluslararası Vizyon Üniversitesi, bu iddiayı resmi açıklamayla yalanlamış ve diplomayı doğrulamıştı.
Şahin: Karalama kampanyasına karşı sessiz kalmayacağız
Ebubekir Şahin, kamuoyuna yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
“Kurumumuzu ve şahsımı hedef alan bu organize karalama kampanyasını şiddetle kınıyorum. Gazetecilik kisvesi altında yürütülen bu kirli operasyonun karşılıksız kalmayacağını, tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”