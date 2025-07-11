https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/rtuk-baskani-sahinden-akinanin-iddialarina-aciklama-yapilan-operasyona-izin-vermeyecegiz-suc-1097805794.html

RTÜK Başkanı Şahin'den, Akinan'ın iddialarına açıklama: “Yapılan operasyona İzin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunduk'

RTÜK Başkanı Şahin'den, Akinan'ın iddialarına açıklama: “Yapılan operasyona İzin vermeyeceğiz, suç duyurusunda bulunduk'

Sputnik Türkiye

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyada kendisi ve bazı devlet kurumları hakkında ortaya atılan iddialara karşı yasal sürecin başlatıldığını duyurdu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T11:52+0300

2025-07-11T11:52+0300

2025-07-11T11:52+0300

türki̇ye

serdar akinan

ebubekir şahin

mustafa şentop

ankara

rtük

cumhuriyet başsavcılığı

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

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Son günlerde sosyal medya platformlarında, Gazeteci Serdar Akinan tarafından yapılan bazı paylaşımlar kamuoyunda yankı uyandırdı. Akinan’ın, eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görev değişikliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı bu iddialarda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başta olmak üzere bazı devlet kurumları hedef alınmıştı.RTÜK Başkanı Şahin: Gerçek dışı bilgilere karşı hukuki süreci başlattıkRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert bir dille iddiaları yalanladı:RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Serdar Akinan’ın 10 Temmuz 2025 tarihli yayını nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.DMM: Dezenformasyon niteliği taşıyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuya ilişkin açıklama yaptı. DMM, Cumhurbaşkanlığı’nda görev değişikliğiyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve bu tür girişimlerin devletin kurumsal yapısını hedef aldığına dikkat çekti.Serdar Akinan daha önce de benzer i̇ddialarla gündeme gelmiştiSerdar Akinan daha önce de TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop hakkında benzer bir iddia ortaya atmış, Şentop’un aldığı doktoranın sahte olduğunu öne sürmüştü. Ancak Üsküp Uluslararası Vizyon Üniversitesi, bu iddiayı resmi açıklamayla yalanlamış ve diplomayı doğrulamıştı.Şahin: Karalama kampanyasına karşı sessiz kalmayacağızEbubekir Şahin, kamuoyuna yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-basdanismani-yigit-bulut-hayatini-kaybetti-1097801874.html

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serdar akinan, ebubekir şahin, mustafa şentop, ankara, rtük, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı