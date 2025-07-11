https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/peskovdan-avrupanin-ukraynaya-asker-konuslandirma-israrina-yanit-1097811823.html

Peskov'dan Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma ısrarına yanıt

Peskov'dan Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma ısrarına yanıt

Sputnik Türkiye

Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Macron tarafından dile getirilen Ukrayna'da devriye planları, Moskova'nın tepkisini çekti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T13:28+0300

2025-07-11T13:28+0300

2025-07-11T13:28+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya asker gönderme ısrarını sürdüren Batı'nın tutumunun, Rusya'yla cepheleşme yaklaşımıyla örtüştüğünün altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında Ukrayna'da deniz ve hava devriye faaliyetleri planlandıklarını yinelemesine tepki gösteren Peskov, Moskova'nın gönderdiği tüm mesajlara rağmen Avrupa'nın cepheleşme yanlısı tavrını sürdürmesinin hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları: ▪️Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusundaki ısrarı, Rusya'yla cepheleşmeyi öngören genel duygu örüntüsüne uyuyor ▪️Yabancı askeri birliklerin Rusya sınırı yakınındaki Ukrayna topraklarına konuşlandırılması Moskova açısından kabul edilemez ▪️Rusya, Ukrayna'da yabancı asker bulunması ihtimaliyle ilgili mesajlarının dikkate alınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ▪️Avrupalılar, Kiev'in son Ukraynalıya kadar savaşı sürdürmesini teşvik etmek amacıyla Ukrayna'ya mali desteğe ilişkin çeşitli seçenekleri görüşüyor ▪️Almanya Başbakanı Merz, Rusya ile her konuda cepheleşmenin savunucusu, Moskova bunu eylemlerinde dikkate alıyor ▪️ABD'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah sama planları: Bu bir ticaret, şartların sırası değiştiğinde tutar değişmiyor ▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki takas süreci devam ediyor, çalışmalar sürüyor, Moskova yeni müzakere turunun tarihi konusunda öneriler bekliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/macron-gonulluler-koalisyonu-ulkeleri-ukraynada-hava-ve-deniz-devriyesi-planliyor-1097806582.html

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