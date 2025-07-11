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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/peskovdan-avrupanin-ukraynaya-asker-konuslandirma-israrina-yanit-1097811823.html
Peskov'dan Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma ısrarına yanıt
Peskov'dan Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma ısrarına yanıt
Sputnik Türkiye
Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Macron tarafından dile getirilen Ukrayna'da devriye planları, Moskova'nın tepkisini çekti. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T13:28+0300
2025-07-11T13:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
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rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya asker gönderme ısrarını sürdüren Batı'nın tutumunun, Rusya'yla cepheleşme yaklaşımıyla örtüştüğünün altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında Ukrayna'da deniz ve hava devriye faaliyetleri planlandıklarını yinelemesine tepki gösteren Peskov, Moskova'nın gönderdiği tüm mesajlara rağmen Avrupa'nın cepheleşme yanlısı tavrını sürdürmesinin hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları: ▪️Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusundaki ısrarı, Rusya'yla cepheleşmeyi öngören genel duygu örüntüsüne uyuyor ▪️Yabancı askeri birliklerin Rusya sınırı yakınındaki Ukrayna topraklarına konuşlandırılması Moskova açısından kabul edilemez ▪️Rusya, Ukrayna'da yabancı asker bulunması ihtimaliyle ilgili mesajlarının dikkate alınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ▪️Avrupalılar, Kiev'in son Ukraynalıya kadar savaşı sürdürmesini teşvik etmek amacıyla Ukrayna'ya mali desteğe ilişkin çeşitli seçenekleri görüşüyor ▪️Almanya Başbakanı Merz, Rusya ile her konuda cepheleşmenin savunucusu, Moskova bunu eylemlerinde dikkate alıyor ▪️ABD'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah sama planları: Bu bir ticaret, şartların sırası değiştiğinde tutar değişmiyor ▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki takas süreci devam ediyor, çalışmalar sürüyor, Moskova yeni müzakere turunun tarihi konusunda öneriler bekliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/macron-gonulluler-koalisyonu-ulkeleri-ukraynada-hava-ve-deniz-devriyesi-planliyor-1097806582.html
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avrupa, ukrayna, rusya, moskova, nato, dmitriy peskov
avrupa, ukrayna, rusya, moskova, nato, dmitriy peskov

Peskov'dan Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma ısrarına yanıt

13:28 11.07.2025
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / POOL
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Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Macron tarafından dile getirilen Ukrayna'da devriye planları, Moskova'nın tepkisini çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya asker gönderme ısrarını sürdüren Batı'nın tutumunun, Rusya'yla cepheleşme yaklaşımıyla örtüştüğünün altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında Ukrayna'da deniz ve hava devriye faaliyetleri planlandıklarını yinelemesine tepki gösteren Peskov, Moskova'nın gönderdiği tüm mesajlara rağmen Avrupa'nın cepheleşme yanlısı tavrını sürdürmesinin hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları:

▪️Avrupalı ​​liderlerin Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusundaki ısrarı, Rusya'yla cepheleşmeyi öngören genel duygu örüntüsüne uyuyor

▪️Yabancı askeri birliklerin Rusya sınırı yakınındaki Ukrayna topraklarına konuşlandırılması Moskova açısından kabul edilemez

▪️Rusya, Ukrayna'da yabancı asker bulunması ihtimaliyle ilgili mesajlarının dikkate alınmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı

▪️Avrupalılar, Kiev'in son Ukraynalıya kadar savaşı sürdürmesini teşvik etmek amacıyla Ukrayna'ya mali desteğe ilişkin çeşitli seçenekleri görüşüyor

▪️Almanya Başbakanı Merz, Rusya ile her konuda cepheleşmenin savunucusu, Moskova bunu eylemlerinde dikkate alıyor

▪️ABD'nin Ukrayna'ya gönderilmek üzere NATO ülkelerine silah sama planları: Bu bir ticaret, şartların sırası değiştiğinde tutar değişmiyor

▪️Rusya ile Ukrayna arasındaki takas süreci devam ediyor, çalışmalar sürüyor, Moskova yeni müzakere turunun tarihi konusunda öneriler bekliyor
French President Emmanuel Macron, right, and Britain's Prime Minister Keir Starmer participate in the so-called Coalition of the willing summit at the Elysee Palace, Thursday, March 27, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Macron: Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri, Ukrayna'da hava ve deniz devriyesi planlıyor
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