https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/osimhen-transferinde-son-durum-nedir-kulisler-ne-diyor-1097799457.html

Osimhen transferinde son durum nedir? Kulisler ne diyor?

Osimhen transferinde son durum nedir? Kulisler ne diyor?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde ödeme planı ve banka teminatı krizi öne çıktı. Oyuncunun tercihi Galatasaray’dan... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T07:59+0300

2025-07-11T07:59+0300

2025-07-11T07:59+0300

spor

osimhen

galatasaray

juventus

al hilal

napoli

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Viltor Osimhen'in Galatasaray transferinde durum hala belirsizliğini korurken Avrupa ve Türk basınında son bir haftada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir ileri bir geri ilerleyen transfer sürecinde en çok konuşulan konular ve iddialar ne diyor?Teminat problemi baş gösterdiİtalyan kulübü Napoli, Osimhen'in 75 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi taahhüt eden Galatasaray’dan resmi banka garantisi talep etti. Galatasaray ise bu bedeli 5 yıl vadeli bir planla ödemeyi önerdi. Ancak Napoli yönetimi, bu taksitli plana sıcak baksa da teminat konusunda henüz beklediği adımı göremediği için süreci geçici olarak askıya aldığı iddia edildi.1 yıl uzatma opsiyonu konuluşuyorBir diğer iddiaya göre sürecin uzaması, Napoli cephesinde yeni planların gündeme gelmesine yol açtı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Napoli, Galatasaray’dan kesin garanti alınamaması halinde oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokarak Osimhen’i 2027’ye kadar takımda tutma yoluna gidebilir.'Süreç kontrol altında ilerliyor'Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuya dair yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede bulunmayız. Süreç kontrol altında ilerliyor,” diyerek transfer görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı.İtalyan basını: Anlaşma büyük ölçüde tamamTransfer sürecine dair en dikkat çekici bilgilerden biri ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Romano’ya göre Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak son adım olan ödeme planı ve teminat detayları hâlâ çözüme kavuşmuş değil.Al Hilal ve Juventus'un da adı geçtiBu süreçte Napoli’nin, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile İtalya’dan Juventus gibi alternatif kulüplerle de temasta olduğu ileri sürüldü. Ancak Osimhen’in önceliğinin Galatasaray olduğu ve bu tercihini kulübüne de açıkça ifade ettiği belirtiliyor.Kısa Özet:

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napoli

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osimhen, galatasaray, juventus, al hilal, napoli