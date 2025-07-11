Osimhen transferinde son durum nedir? Kulisler ne diyor?
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için Napoli ile yürüttüğü görüşmelerde ödeme planı ve banka teminatı krizi öne çıktı. Oyuncunun tercihi Galatasaray’dan yana olsa da, Napoli’nin şartları süreci yavaşlatıyor. İşte Osimhen transferinde son 1 haftada ortaya çıkan iddialar.
Viltor Osimhen'in Galatasaray transferinde durum hala belirsizliğini korurken Avrupa ve Türk basınında son bir haftada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir ileri bir geri ilerleyen transfer sürecinde en çok konuşulan konular ve iddialar ne diyor?
Teminat problemi baş gösterdi
İtalyan kulübü Napoli, Osimhen'in 75 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi taahhüt eden Galatasaray’dan resmi banka garantisi talep etti. Galatasaray ise bu bedeli 5 yıl vadeli bir planla ödemeyi önerdi. Ancak Napoli yönetimi, bu taksitli plana sıcak baksa da teminat konusunda henüz beklediği adımı göremediği için süreci geçici olarak askıya aldığı iddia edildi.
1 yıl uzatma opsiyonu konuluşuyor
Bir diğer iddiaya göre sürecin uzaması, Napoli cephesinde yeni planların gündeme gelmesine yol açtı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Napoli, Galatasaray’dan kesin garanti alınamaması halinde oyuncunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokarak Osimhen’i 2027’ye kadar takımda tutma yoluna gidebilir.
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'den Mauro Icardi'ye destek
© İHA / SAMET YALÇIN-AW326410
'Süreç kontrol altında ilerliyor'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuya dair yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede bulunmayız. Süreç kontrol altında ilerliyor,” diyerek transfer görüşmelerinin sürdüğünü doğruladı.
İtalyan basını: Anlaşma büyük ölçüde tamam
Transfer sürecine dair en dikkat çekici bilgilerden biri ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Romano’ya göre Galatasaray, oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak son adım olan ödeme planı ve teminat detayları hâlâ çözüme kavuşmuş değil.
Al Hilal ve Juventus'un da adı geçti
Bu süreçte Napoli’nin, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile İtalya’dan Juventus gibi alternatif kulüplerle de temasta olduğu ileri sürüldü. Ancak Osimhen’in önceliğinin Galatasaray olduğu ve bu tercihini kulübüne de açıkça ifade ettiği belirtiliyor.
© AA / Oğuz YeterVictor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı.
Victor Osimhen galibiyet sevincini taraftarlar ile paylaştı.
© AA / Oğuz Yeter
Kısa Özet:
Bonservis: 75 milyon euro
Galatasaray’ın teklifi: 5 taksitli ödeme + teminat çalışması
Napoli’nin talebi: 2 taksit ve banka garantisi
Alternatifler: Al Hilal ve Juventus iddiaları
Oyuncunun tercihi: Galatasaray