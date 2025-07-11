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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu mu?
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu mu?
Sputnik Türkiye
Avrupa basını, sarı-lacivertlilerin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Brown’ın daha önce Milan ile de görüştüğü ancak İtalyan... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T07:14+0300
2025-07-11T07:14+0300
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek takviyesi için harekete geçen sarı-lacivertlilerin rotasını Belçika'ya çevirdiği ifade edildi.Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre; Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Gent’te forma giyen Archie Brown’un transferi için kulübüyle yaklaşık 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.23 yaşındaki İngiliz sol bek ile de 4 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.Haberde, Archie Brown’ın daha önce Milan ile de görüştüğü ancak İtalyan kulübünden kısa süre içerisinde resmi bir teklif gelmemesi durumunda, oyuncunun Fenerbahçe’ye imza atmasının beklendiği aktarıldı.Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 46 resmi maça çıkan Brown, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar Gent ile sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/besiktas-ilk-hazirlik-macinda-kazandi-kartal-st-polteni-2-0-yendi-1097794507.html
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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu mu?

07:14 11.07.2025
© AP Photo / Jose BretonArchie Brown
Archie Brown - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Jose Breton
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Avrupa basını, sarı-lacivertlilerin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Brown’ın daha önce Milan ile de görüştüğü ancak İtalyan kulübünden kısa süre içerisinde resmi bir teklif gelmemesi durumunda, oyuncunun Fenerbahçe’ye imza atmasının beklendiği aktarıldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek takviyesi için harekete geçen sarı-lacivertlilerin rotasını Belçika'ya çevirdiği ifade edildi.
Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre; Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Gent’te forma giyen Archie Brown’un transferi için kulübüyle yaklaşık 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki İngiliz sol bek ile de 4 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.
Haberde, Archie Brown’ın daha önce Milan ile de görüştüğü ancak İtalyan kulübünden kısa süre içerisinde resmi bir teklif gelmemesi durumunda, oyuncunun Fenerbahçe’ye imza atmasının beklendiği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 46 resmi maça çıkan Brown, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar Gent ile sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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