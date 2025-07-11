https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/fenerbahce-aradigi-sol-beki-buldu-mu-1097798464.html

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu mu?

Fenerbahçe aradığı sol beki buldu mu?

Sputnik Türkiye

Avrupa basını, sarı-lacivertlilerin Gent forması giyen Archie Brown ile anlaşma sağladığını öne sürdü. Brown’ın daha önce Milan ile de görüştüğü ancak İtalyan... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T07:14+0300

2025-07-11T07:14+0300

2025-07-11T07:14+0300

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097798510_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_305e39b88c79de6dca5c913800ce17d4.jpg

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek takviyesi için harekete geçen sarı-lacivertlilerin rotasını Belçika'ya çevirdiği ifade edildi.Gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre; Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Gent’te forma giyen Archie Brown’un transferi için kulübüyle yaklaşık 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.23 yaşındaki İngiliz sol bek ile de 4 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.Haberde, Archie Brown’ın daha önce Milan ile de görüştüğü ancak İtalyan kulübünden kısa süre içerisinde resmi bir teklif gelmemesi durumunda, oyuncunun Fenerbahçe’ye imza atmasının beklendiği aktarıldı.Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 46 resmi maça çıkan Brown, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2027 yılına kadar Gent ile sözleşmesi bulunan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/besiktas-ilk-hazirlik-macinda-kazandi-kartal-st-polteni-2-0-yendi-1097794507.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60