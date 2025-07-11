https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/osimhen-transferinde-gelisme-galatasarayin-teklifine-napoliden-yanit-geldi-1097827484.html

Osimhen transferinde gelişme: Galatasaray'ın teklifine Napoli'den yanıt geldi

Osimhen transferinde gelişme: Galatasaray'ın teklifine Napoli'den yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 70 milyon euroluk teklife Napoli'den ret yanıtı geldi. İtalyan kulübü, transferin gerçekleşmesi için iki taksit ve... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T23:20+0300

2025-07-11T23:20+0300

2025-07-11T23:20+0300

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napoli futbol takımı

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Napoli, Galatasaray’ın Victor Osimhen için sunduğu 70 milyon euroluk teklifi yetersiz bularak reddetti.Gazeteci Fabrizio Romano’ya göre, Galatasaray, Osimhen için 70 milyon euronun 5 taksitle ödenmesini ve ödemeyi tek bir bankanın teminatıyla yönetime sundu. Ancak Napoli Başkanı teklifi beğenmeyerek transferin gerçekleşmesi için iki taksit ve banka teminatlı şekilde 75 milyon euroluk bir teklif beklediğini açıkladı.Masadan çıkacak nihai anlaşmaya göre, Osimhen’in İstanbul’da imza atmasına kesinlik kazandırılmış olacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/besiktas-orkun-kokcu-icin-benficayla-anlasma-sagladi-yildiz-ismin-gelis-tarihi-belli-oldu-1097827078.html

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osimhen, victor james osimhen, galatasaray, galatasaray spor kulübü, napoli, napoli futbol takımı, transfer, transfermarkt