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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/oglunun-asirilik-yanlisi-gruplarla-baglantisi-ortaya-cikti-isvecli-bakan-direniyor-istifa-1097803101.html
Oğlunun aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı ortaya çıktı, İsveçli bakan direniyor: 'İstifa etmeyeceğim'
Oğlunun aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı ortaya çıktı, İsveçli bakan direniyor: 'İstifa etmeyeceğim'
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İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, ergen yaştaki oğlunun ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla bağlantısının ortaya çıkmasından sonra istifa etmeyeceğini... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T11:19+0300
2025-07-11T11:19+0300
dünya
liberal parti (i̇sveç)
sapo
johan forssell
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İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, dün basına yansıyan 'ismi açıklanmayan bir bakanın aşırı sağda aktif 16 yaşındaki oğlu' haberlerine yanıt vererek doğruladı. Forssell, birkaç hafta önce ülkenin güvenlik servisi tarafından kendisiyle iletişime geçilene kadar oğlunun faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve tüm gerekli protokolleri uyguladığını söyledi.Yabancı basında Göçmenlik Bakanı Johan Forssell'in 16 yaşındaki oğlunun, ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla iletişimde olduğu ifade edildi. İsveç merkezli yayın kuruluşuna açıklama yapan Forssell, "Belki de birçok ebeveyn, çocuklarının sosyal medyada neler yaptığına dair tam bir fikre sahip olmamalarıyla özdeşleşebilir," dedi.Suça karışan gençler söz konusu olduğunda daha fazla ebeveyn sorumluluğu gerektiğini savunan Forssell, iddiaları öğrendiğinde 'çocuğuna karşı görevi' nedeniyle kamuoyuna açıklamadığını ifade etti. Forssell "Bu, bir politikacı olarak beni korumakla ilgili değil, bir çocuğu korumakla ilgiliydi" dedi.Oğluyla "uzun ve önemli konuşmalar" yaptığını vurgulayan Forssell, oğlunun artık "iletişimi kestiğini ve derin bir pişmanlık duyduğunu" söyledi. Bakan, İsveç güvenlik servisi Sapo'nun kendisine oğlunun faaliyetlerinin çoğunlukla sosyal medyada gerçekleştiğini ve bir suçtan dolayı soruşturulmadığını söylediğini açıkladı.Başbakan Ulf Kristersson, bakanına "güvenmeye devam ettiğini" söyledi.
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liberal parti (i̇sveç), sapo, johan forssell
liberal parti (i̇sveç), sapo, johan forssell

Oğlunun aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı ortaya çıktı, İsveçli bakan direniyor: 'İstifa etmeyeceğim'

11:19 11.07.2025
© Fotoğrafİsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor
İsveç, gönüllü geri dönecek göçmenlere kişi başı 1 milyon liradan fazla para vermeyi planlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, ergen yaştaki oğlunun ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla bağlantısının ortaya çıkmasından sonra istifa etmeyeceğini açıkladı. Forssell, güvenlik güçlerinin kendisiyle bağlantıya geçene oğlunun faaliyetlerinden kadar haberdar olmadığını söyledi.
İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, dün basına yansıyan 'ismi açıklanmayan bir bakanın aşırı sağda aktif 16 yaşındaki oğlu' haberlerine yanıt vererek doğruladı. Forssell, birkaç hafta önce ülkenin güvenlik servisi tarafından kendisiyle iletişime geçilene kadar oğlunun faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve tüm gerekli protokolleri uyguladığını söyledi.
Yabancı basında Göçmenlik Bakanı Johan Forssell'in 16 yaşındaki oğlunun, ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla iletişimde olduğu ifade edildi.
İsveç merkezli yayın kuruluşuna açıklama yapan Forssell, "Belki de birçok ebeveyn, çocuklarının sosyal medyada neler yaptığına dair tam bir fikre sahip olmamalarıyla özdeşleşebilir," dedi.
Suça karışan gençler söz konusu olduğunda daha fazla ebeveyn sorumluluğu gerektiğini savunan Forssell, iddiaları öğrendiğinde 'çocuğuna karşı görevi' nedeniyle kamuoyuna açıklamadığını ifade etti. Forssell "Bu, bir politikacı olarak beni korumakla ilgili değil, bir çocuğu korumakla ilgiliydi" dedi.
Oğluyla "uzun ve önemli konuşmalar" yaptığını vurgulayan Forssell, oğlunun artık "iletişimi kestiğini ve derin bir pişmanlık duyduğunu" söyledi. Bakan, İsveç güvenlik servisi Sapo'nun kendisine oğlunun faaliyetlerinin çoğunlukla sosyal medyada gerçekleştiğini ve bir suçtan dolayı soruşturulmadığını söylediğini açıkladı.
Başbakan Ulf Kristersson, bakanına "güvenmeye devam ettiğini" söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
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