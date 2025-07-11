https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/oglunun-asirilik-yanlisi-gruplarla-baglantisi-ortaya-cikti-isvecli-bakan-direniyor-istifa-1097803101.html

Oğlunun aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı ortaya çıktı, İsveçli bakan direniyor: 'İstifa etmeyeceğim'

Oğlunun aşırılık yanlısı gruplarla bağlantısı ortaya çıktı, İsveçli bakan direniyor: 'İstifa etmeyeceğim'

Sputnik Türkiye

İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, ergen yaştaki oğlunun ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla bağlantısının ortaya çıkmasından sonra istifa etmeyeceğini... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T11:19+0300

2025-07-11T11:19+0300

2025-07-11T11:19+0300

dünya

liberal parti (i̇sveç)

sapo

johan forssell

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İsveç Göçmenlik Bakanı Johan Forssell, dün basına yansıyan 'ismi açıklanmayan bir bakanın aşırı sağda aktif 16 yaşındaki oğlu' haberlerine yanıt vererek doğruladı. Forssell, birkaç hafta önce ülkenin güvenlik servisi tarafından kendisiyle iletişime geçilene kadar oğlunun faaliyetlerinden haberdar olmadığını ve tüm gerekli protokolleri uyguladığını söyledi.Yabancı basında Göçmenlik Bakanı Johan Forssell'in 16 yaşındaki oğlunun, ırk temelli aşırılık yanlısı bir grupla iletişimde olduğu ifade edildi. İsveç merkezli yayın kuruluşuna açıklama yapan Forssell, "Belki de birçok ebeveyn, çocuklarının sosyal medyada neler yaptığına dair tam bir fikre sahip olmamalarıyla özdeşleşebilir," dedi.Suça karışan gençler söz konusu olduğunda daha fazla ebeveyn sorumluluğu gerektiğini savunan Forssell, iddiaları öğrendiğinde 'çocuğuna karşı görevi' nedeniyle kamuoyuna açıklamadığını ifade etti. Forssell "Bu, bir politikacı olarak beni korumakla ilgili değil, bir çocuğu korumakla ilgiliydi" dedi.Oğluyla "uzun ve önemli konuşmalar" yaptığını vurgulayan Forssell, oğlunun artık "iletişimi kestiğini ve derin bir pişmanlık duyduğunu" söyledi. Bakan, İsveç güvenlik servisi Sapo'nun kendisine oğlunun faaliyetlerinin çoğunlukla sosyal medyada gerçekleştiğini ve bir suçtan dolayı soruşturulmadığını söylediğini açıkladı.Başbakan Ulf Kristersson, bakanına "güvenmeye devam ettiğini" söyledi.

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liberal parti (i̇sveç), sapo, johan forssell