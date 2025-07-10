https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/yogun-bakima-alinan-murat-calik-anjiyo-oldu-1097777856.html
Yoğun bakıma alınan Murat Çalık anjiyo oldu
Yoğun bakıma alınan Murat Çalık anjiyo oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevine döndükten bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Göğüs sıkışması şikayetiyle... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T12:41+0300
2025-07-10T12:41+0300
2025-07-10T12:41+0300
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mehmet murat çalık
cezaevi
anjiyo
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Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, göğüs sıkışması şikayetiyle dün yeniden hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından, bu sabah saatlerinde anjiyo işlemi gerçekleştirildi.Cezaevinden hastaneye dönen Murat Çalık, sadece bir gün sonra yeniden rahatsızlandı. Yaşadığı sağlık problemleri, avukatları tarafından daha önce gündeme getirilmişti. Çalık’ın sağlık durumu cezaevi koşullarında daha da kötüleşti.Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, tutukluluğu süresince 18 kilo verdi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan sağlık raporuna göre, Çalık’ın kan değerlerinde lösemiye işaret eden hücreler sınırda çıktı. Rapor, cezaevi şartlarının lösemi nüksü ve hayati enfeksiyon risklerini artırdığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-yogun-bakima-kaldirildi-1097757635.html
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mehmet murat çalık, cezaevi, anjiyo
mehmet murat çalık, cezaevi, anjiyo
Yoğun bakıma alınan Murat Çalık anjiyo oldu
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevine döndükten bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Göğüs sıkışması şikayetiyle yoğun bakıma alınan Çalık’a anjiyo yapıldı.
Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, göğüs sıkışması şikayetiyle dün yeniden hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından, bu sabah saatlerinde anjiyo işlemi gerçekleştirildi.
Cezaevinden hastaneye dönen Murat Çalık, sadece bir gün sonra yeniden rahatsızlandı. Yaşadığı sağlık problemleri, avukatları tarafından daha önce gündeme getirilmişti. Çalık’ın sağlık durumu cezaevi koşullarında daha da kötüleşti.
Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, tutukluluğu süresince 18 kilo verdi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan sağlık raporuna göre, Çalık’ın kan değerlerinde lösemiye işaret eden hücreler sınırda çıktı. Rapor, cezaevi şartlarının lösemi nüksü ve hayati enfeksiyon risklerini artırdığına dikkat çekti.