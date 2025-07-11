https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/misir-ve-cinden-yerel-para-birimleriyle-mali-isbirligini-artirmaya-yonelik-3-anlasma-imzalandi-1097797503.html

Mısır ve Çin yerel para birimleriyle mali işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma imzaladı

Mısır ve Çin yerel para birimleriyle mali işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma imzaladı

Sputnik Türkiye

Mısır ve Çin arasında, yerel para birimleriyle yürütülen mali işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla üç anlaşma imzalandı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T03:42+0300

2025-07-11T03:42+0300

2025-07-11T03:42+0300

dünya

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Mısır Merkez Bankası ile Çin Halk Bankası arasında, yerel para birimleriyle mali işbirliğini güçlendirmek amacıyla üç anlaşma imzalandı. Çin Başbakanı Li Çiang'ın Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Mısır Merkez Bankası Başkanı Hasan Abdullah ve Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in katılımıyla yapılan görüşmelerde, stratejik finansal işbirliği ve borç takasına dair anlaşmalar yapıldı. Ayrıca düşük karbonlu kalkınma, e-ticaret ve kalite standartları gibi alanlarda protokoller imzalandı. Anlaşmalar, Çin finans piyasasında Panda tahvili ihracı ve iki ülkenin ödeme sistemlerinin entegrasyonunu da kapsıyor.

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