https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/misir-ve-cinden-yerel-para-birimleriyle-mali-isbirligini-artirmaya-yonelik-3-anlasma-imzalandi-1097797503.html
Mısır ve Çin yerel para birimleriyle mali işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma imzaladı
Mısır ve Çin yerel para birimleriyle mali işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma imzaladı
Sputnik Türkiye
Mısır ve Çin arasında, yerel para birimleriyle yürütülen mali işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla üç anlaşma imzalandı. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T03:42+0300
2025-07-11T03:42+0300
2025-07-11T03:42+0300
dünya
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Mısır Merkez Bankası ile Çin Halk Bankası arasında, yerel para birimleriyle mali işbirliğini güçlendirmek amacıyla üç anlaşma imzalandı. Çin Başbakanı Li Çiang'ın Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Mısır Merkez Bankası Başkanı Hasan Abdullah ve Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in katılımıyla yapılan görüşmelerde, stratejik finansal işbirliği ve borç takasına dair anlaşmalar yapıldı. Ayrıca düşük karbonlu kalkınma, e-ticaret ve kalite standartları gibi alanlarda protokoller imzalandı. Anlaşmalar, Çin finans piyasasında Panda tahvili ihracı ve iki ülkenin ödeme sistemlerinin entegrasyonunu da kapsıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/trump-ukraynaya-300-milyon-dolarlik-askeri-yardim-tahsis-etmeyi-planliyor-1097796481.html
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Mısır ve Çin yerel para birimleriyle mali işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma imzaladı
Mısır ve Çin arasında, yerel para birimleriyle yürütülen mali işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla üç anlaşma imzalandı.
Mısır Merkez Bankası ile Çin Halk Bankası arasında, yerel para birimleriyle mali işbirliğini güçlendirmek amacıyla üç anlaşma imzalandı.
Çin Başbakanı Li Çiang'ın Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Mısır Merkez Bankası Başkanı Hasan Abdullah ve Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in katılımıyla yapılan görüşmelerde, stratejik finansal işbirliği ve borç takasına dair anlaşmalar yapıldı.
Ayrıca düşük karbonlu kalkınma, e-ticaret ve kalite standartları gibi alanlarda protokoller imzalandı. Anlaşmalar, Çin finans piyasasında Panda tahvili ihracı ve iki ülkenin ödeme sistemlerinin entegrasyonunu da kapsıyor.