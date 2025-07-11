Meteoroloji'den 6 il için kritik yağış uyarısı: Güneyde termometreler 42 dereceye dayanıyor
© AA / Umeys Sulejmansıcak hava dalgası
© AA / Umeys Sulejman
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Türkiye'nin kuzey bölgeleri serin rüzgarlarla serinlerken diğer bölgelerde yüksek sıcaklıklar ölçülecek. Öğle saatlerinden itibaren Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu illerinde termometreler 42 dereceye dayanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
Balıkesir: 18°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 18°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 21°C / 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 18°C / 31°C – Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 16°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 23°C / 39°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 23°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 22°C / 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 23°C / 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 25°C / 30°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 24°C / 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 19°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 20°C / 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 17°C / 39°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 18°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 22°C / 38°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 14°C / 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 18°C / 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 21°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 18°C / 25°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 17°C / 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 19°C / 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 21°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 21°C / 27°C – Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 14°C / 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 11°C / 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 20°C / 40°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 16°C / 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 24°C / 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 23°C / 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 26°C / 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 26°C / 40°C – Az bulutlu ve açık