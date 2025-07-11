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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/meteorolojiden-6-il-icin-kritik-yagis-uyarisi-guneyde-termometreler-42-dereceye-dayaniyor-1097797736.html
Meteoroloji'den 6 il için kritik yağış uyarısı: Güneyde termometreler 42 dereceye dayanıyor
Meteoroloji'den 6 il için kritik yağış uyarısı: Güneyde termometreler 42 dereceye dayanıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Samsun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van’ın doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu'da sıcaklık 42 dereceyi aştı. İşte 11 Temmuz il il hava durumu raporu...
2025-07-11T06:54+0300
2025-07-11T06:54+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, 11 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, sıcaklık rekoru, samsun hava durumu, van hava durumu, diyarbakır sıcaklık, 42 derece sıcaklık, günlük hava raporu
hava durumu, 11 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, sağanak yağış, sıcaklık rekoru, samsun hava durumu, van hava durumu, diyarbakır sıcaklık, 42 derece sıcaklık, günlük hava raporu

Meteoroloji'den 6 il için kritik yağış uyarısı: Güneyde termometreler 42 dereceye dayanıyor

06:54 11.07.2025
© AA / Umeys Sulejmansıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Umeys Sulejman
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Türkiye'nin kuzey bölgeleri serin rüzgarlarla serinlerken diğer bölgelerde yüksek sıcaklıklar ölçülecek. Öğle saatlerinden itibaren Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu illerinde termometreler 42 dereceye dayanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
Balıkesir: 18°C / 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 18°C / 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 21°C / 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 18°C / 31°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 16°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 23°C / 39°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 23°C / 35°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 22°C / 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana: 23°C / 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 25°C / 30°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 24°C / 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 19°C / 34°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 20°C / 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 17°C / 39°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 18°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 22°C / 38°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 14°C / 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 18°C / 29°C – Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 21°C / 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 18°C / 25°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 17°C / 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 19°C / 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 21°C / 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 21°C / 27°C – Parçalı az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 14°C / 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 11°C / 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 20°C / 40°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 16°C / 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 24°C / 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 23°C / 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 26°C / 39°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 26°C / 40°C – Az bulutlu ve açık
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