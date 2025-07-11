https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/meteorolojiden-6-il-icin-kritik-yagis-uyarisi-guneyde-termometreler-42-dereceye-dayaniyor-1097797736.html

Meteoroloji'den 6 il için kritik yağış uyarısı: Güneyde termometreler 42 dereceye dayanıyor

Meteoroloji'den 6 il için kritik yağış uyarısı: Güneyde termometreler 42 dereceye dayanıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Samsun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van’ın doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu'da sıcaklık 42 dereceyi aştı. İşte 11 Temmuz il il hava durumu raporu...

2025-07-11T06:54+0300

2025-07-11T06:54+0300

2025-07-11T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık, ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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