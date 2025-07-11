https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/mangalda-yakilan-pul-biber-6-katli-apartmanin-tahliyesine-neden-oldu-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1097796891.html

Mangalda yakılan pul biber 6 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Mangalda yakılan pul biber 6 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak amacıyla mangalda yakılan pul biber iki kişinin dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırılmasına neden oldu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T02:50+0300

2025-07-11T02:50+0300

2025-07-11T02:53+0300

yaşam

pul biber

duman

tahliye

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Esenyurt'ta 6 katlı binada oturan Y.K. haşerelerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı.Pul biberinin yakılması sonrası apartmanın dumanla kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen iki kişi sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sputnik Türkiye

pul biber, duman, tahliye