https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/mangalda-yakilan-pul-biber-6-katli-apartmanin-tahliyesine-neden-oldu-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1097796891.html
Mangalda yakılan pul biber 6 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Mangalda yakılan pul biber 6 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak amacıyla mangalda yakılan pul biber iki kişinin dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırılmasına neden oldu... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T02:50+0300
2025-07-11T02:50+0300
2025-07-11T02:53+0300
yaşam
pul biber
duman
tahliye
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Esenyurt'ta 6 katlı binada oturan Y.K. haşerelerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı.Pul biberinin yakılması sonrası apartmanın dumanla kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen iki kişi sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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pul biber, duman, tahliye
pul biber, duman, tahliye
Mangalda yakılan pul biber 6 katlı apartmanın tahliyesine neden oldu, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
02:50 11.07.2025 (güncellendi: 02:53 11.07.2025)
İstanbul Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak amacıyla mangalda yakılan pul biber iki kişinin dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Olay apartmanın tahliyesine de yol açtı.
Esenyurt'ta 6 katlı binada oturan Y.K. haşerelerden kurtulmak için mangalda pul biber yaktı.
Pul biberinin yakılması sonrası apartmanın dumanla kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen iki kişi sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.