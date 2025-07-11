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Meclis'te başlayan salgına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Su analiz sonuçları yayımlandı
Meclis'te başlayan salgına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Su analiz sonuçları yayımlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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ABB'den "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin açıklama geldi.Meclis'te salgınABB'den yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığına" ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.Sular incelemeye gittiASKİ Genel Müdürlüğünce, sağlanan içme suyunun kalitesinin ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sürekli kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, analiz sonuçlarına "https://www.aski.gov.tr/TR/SuAnalizSonuclari.aspx" internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı. ​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/mecliste-baslayan-salgin-ankaraya-yayildi-hastanelere-basvuru-sayisi-artti-1097794007.html
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abb, su, tbmm, salgın, aski̇

Meclis'te başlayan salgına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Su analiz sonuçları yayımlandı

10:37 11.07.2025
© İHASu - İçme Suyu
Su - İçme Suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© İHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin incelemeler yapıldığını, bu incelemeler sonucunda suda olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi.
ABB'den "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Meclis'te salgın

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığına" ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Sular incelemeye gitti

ASKİ Genel Müdürlüğünce, sağlanan içme suyunun kalitesinin ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sürekli kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır. Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025'te gerçekleşmiştir ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Bununla birlikte, bahse konu iddialar sonrası, TBMM'nin de içinde yer aldığı bölge yeniden incelenmiştir ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Ayrıca Meclis dışında o bölge genelinde herhangi bir şikayet tarafımıza vatandaşlar tarafından iletilmemiştir."
Açıklamada, analiz sonuçlarına "https://www.aski.gov.tr/TR/SuAnalizSonuclari.aspx" internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı. ​​​​​​​
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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Meclis'te başlayan salgın Ankara'ya yayıldı: Hastanelere başvuru sayısı arttı
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