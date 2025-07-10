https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/mecliste-baslayan-salgin-ankaraya-yayildi-hastanelere-basvuru-sayisi-artti-1097794007.html

Meclis'te başlayan salgın Ankara'ya yayıldı: Hastanelere başvuru sayısı arttı

Meclis'te başlayan salgın Ankara'ya yayıldı: Hastanelere başvuru sayısı arttı

Sputnik Türkiye

TBMM’de geçen hafta görülen ishal ve kusma vakalarının ardından benzer şikayetler Ankara geneline yayıldı. Uzmanlar, sıcak havalarda çoğalan bakteri ve... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T21:21+0300

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Meclis’te başlayan gizemli hastalığın Ankara geneline yayıldığı iddia edildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta ortaya çıkan ishal ve kusma vakaları gündem olmuştu. Bazı vekillerin sudan kaynaklandığını düşündüğü hastalığın şimdide Ankara geneline yayıldığı bildirildi. Sözcü'nün haberine göre; Kentteki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerine başvuran hasta sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Uzmanlar, yaz sıcaklarında artan bakteri ve virüslerin su ve gıda yoluyla bulaşarak enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtti. AHEF Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, özellikle sebze ve meyvelerin iyi yıkanması, hazır içme suyu kullanılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Vakaların su kaynaklı olabileceği iddia edilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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türkiye, ankara, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), ankara tabip odası, ankara valiliği, ankara büyükşehir belediyesi