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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abdnin-israili-elestiren-bm-yetkilisine-yaptirimlari-cifte-standardi-gozler-onune-seriyor-1097802257.html
'ABD'nin İsrail'i eleştiren BM yetkilisine yaptırımları, çifte standardı gözler önüne seriyor'
'ABD'nin İsrail'i eleştiren BM yetkilisine yaptırımları, çifte standardı gözler önüne seriyor'
Sputnik Türkiye
ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği insan hakları ihlallerini raporlayan BM temsilcilerine yönelik cezalandırıcı tutumu tepki toplamaya devam ediyor. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T10:36+0300
2025-07-11T10:36+0300
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İtalya’daki Vision &amp; Global Trends Uluslararası Küresel Analiz Enstitüsü Başkanı Tiberio Graziani, Washington'un İsrail'i Gazze'deki eylemler nedeniyle eleştirilere yönelik yeni hamlesini yorumladığı demecinde, "ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği insan hakları ihlallerini kınayan Özel Raportör Francesca Albanese'ye yaptırım uygulama kararı, Washington'ın insan hakları ilkesine ilişkin siyasi hiyerarşisini açıkça ortaya koyuyor" dedi.Sputnik'e konuşan Graziani, "Batı'nın 'İsrail Devleti'nin bekası'na ilişkin anlatısı dahilinde, İsrail Devleti'nin eylemlerine yönelik her türlü eleştiri varoluşsal tehdit olarak algılanıyor" ifadelerini kullandı.Graziani, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Albanese'nin ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü kampanyanın artık tolere edilmeyeceği yönündeki açıklamasının, özellikle bulguları ABD çıkarlarıyla çeliştiğinde, BM'nin bağımsız mekanizmalarını zayıflatmayı amaçladığını vurguladı.Graziani, insan hakları ihlallerinin bildirilmesinin barış görüşmelerini engelleyebileceği yönündeki savunmanın, adaletin barışa engel olduğu yönündeki yanlış bakış açısını yansıttığının da altını çizdi.İtalyan uzman, "BM, özellikle Filistin gibi hassas bölgelerde temsilcilerinin bağımsızlığını koruması gereken hassas bir konumdadır. Albanese'yi savunmamak, tehlikeli bir emsal oluşturabilir ve BM temsilcilerinin tarafsız bir şekilde işlerini yapmaları nedeniyle korkutulabileceklerinin işareti olabilir. BM dengeli bir yanıt verebilir, ancak Küresel Güney ülkeleri Filistin sorununu Batı'nın çifte standartlarının sembolü olarak görüp daha güçlü bir dayanışma için baskı yapabilirler" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/abdden-bmnin-filistin-raportorune-yaptirim-1097782135.html
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abd, tiberio graziani, batı, gazze, sputnik, insan hakları, insan hakları ihlali
abd, tiberio graziani, batı, gazze, sputnik, insan hakları, insan hakları ihlali

'ABD'nin İsrail'i eleştiren BM yetkilisine yaptırımları, çifte standardı gözler önüne seriyor'

10:36 11.07.2025
© Fotoğraf : Birleşmiş MilletlerBM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Fotoğraf : Birleşmiş Milletler
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ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği insan hakları ihlallerini raporlayan BM temsilcilerine yönelik cezalandırıcı tutumu tepki toplamaya devam ediyor.
İtalya’daki Vision & Global Trends Uluslararası Küresel Analiz Enstitüsü Başkanı Tiberio Graziani, Washington'un İsrail'i Gazze'deki eylemler nedeniyle eleştirilere yönelik yeni hamlesini yorumladığı demecinde, "ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği insan hakları ihlallerini kınayan Özel Raportör Francesca Albanese'ye yaptırım uygulama kararı, Washington'ın insan hakları ilkesine ilişkin siyasi hiyerarşisini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Sputnik'e konuşan Graziani, "Batı'nın 'İsrail Devleti'nin bekası'na ilişkin anlatısı dahilinde, İsrail Devleti'nin eylemlerine yönelik her türlü eleştiri varoluşsal tehdit olarak algılanıyor" ifadelerini kullandı.

Graziani, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Albanese'nin ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü kampanyanın artık tolere edilmeyeceği yönündeki açıklamasının, özellikle bulguları ABD çıkarlarıyla çeliştiğinde, BM'nin bağımsız mekanizmalarını zayıflatmayı amaçladığını vurguladı.

Graziani, insan hakları ihlallerinin bildirilmesinin barış görüşmelerini engelleyebileceği yönündeki savunmanın, adaletin barışa engel olduğu yönündeki yanlış bakış açısını yansıttığının da altını çizdi.

İtalyan uzman, "BM, özellikle Filistin gibi hassas bölgelerde temsilcilerinin bağımsızlığını koruması gereken hassas bir konumdadır. Albanese'yi savunmamak, tehlikeli bir emsal oluşturabilir ve BM temsilcilerinin tarafsız bir şekilde işlerini yapmaları nedeniyle korkutulabileceklerinin işareti olabilir. BM dengeli bir yanıt verebilir, ancak Küresel Güney ülkeleri Filistin sorununu Batı'nın çifte standartlarının sembolü olarak görüp daha güçlü bir dayanışma için baskı yapabilirler" diye ekledi.
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
DÜNYA
ABD’den BM'nin Filistin raportörüne yaptırım
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