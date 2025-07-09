https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemir-icin-gozalti-karari--1097737056.html
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Leman Dergisi hakkında yürütülen soruşturmada, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T12:09+0300
2025-07-09T12:09+0300
2025-07-09T12:09+0300
türki̇ye
leman
leman dergisi
hazreti muhammed
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
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Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.Aslan Özdemir'in Türkiye'ye geleceği öğrenildiDerginin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün Türkiye'ye geleceği belirlendi ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Karikatür sahibi dahil 4 tutuklu varSoruşturma kapsamında karikatürün sahibi Doğan Pehlivan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.Derginin yazı işleri müdürlerinden Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve Müessese Müdürü Ali Yavuz'un ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.Dergi yöneticilerine mali soruşturmaÖte yandan dergi yöneticileri hakkında mali soruşturma da açıldı. Provokasyon olarak nitelendirilen eylemin gerçekleştirilmesine yönelik yurt içi ya da yurt dışından mali destek alınıp, alınmadığı araştırılacak.Bu kapsamda elde edilecek bilgilerin mevcut soruşturmaya yön vereceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/karikatur-sorusturmasinda-4-kisi-tutuklandi-1097532857.html
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leman, leman dergisi, hazreti muhammed, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
leman, leman dergisi, hazreti muhammed, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, türkiye
Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı
Ayrıntılar geliyor
Leman Dergisi hakkında yürütülen soruşturmada, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi.
Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Aslan Özdemir'in Türkiye'ye geleceği öğrenildi
Derginin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün Türkiye'ye geleceği belirlendi ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karikatür sahibi dahil 4 tutuklu var
Soruşturma kapsamında karikatürün sahibi Doğan Pehlivan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.
Derginin yazı işleri müdürlerinden Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve Müessese Müdürü Ali Yavuz'un ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.
Dergi yöneticilerine mali soruşturma
Öte yandan dergi yöneticileri hakkında mali soruşturma da açıldı. Provokasyon olarak nitelendirilen eylemin gerçekleştirilmesine yönelik yurt içi ya da yurt dışından mali destek alınıp, alınmadığı araştırılacak.
Bu kapsamda elde edilecek bilgilerin mevcut soruşturmaya yön vereceği belirtildi.