https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/leman-dergisi-yazi-isleri-muduru-aslan-ozdemir-icin-gozalti-karari--1097737056.html

Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı

Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Leman Dergisi hakkında yürütülen soruşturmada, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T12:09+0300

2025-07-09T12:09+0300

2025-07-09T12:09+0300

türki̇ye

leman

leman dergisi

hazreti muhammed

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

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Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısında Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.Aslan Özdemir'in Türkiye'ye geleceği öğrenildiDerginin firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in bugün Türkiye'ye geleceği belirlendi ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Karikatür sahibi dahil 4 tutuklu varSoruşturma kapsamında karikatürün sahibi Doğan Pehlivan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmıştı.Derginin yazı işleri müdürlerinden Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve Müessese Müdürü Ali Yavuz'un ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.Dergi yöneticilerine mali soruşturmaÖte yandan dergi yöneticileri hakkında mali soruşturma da açıldı. Provokasyon olarak nitelendirilen eylemin gerçekleştirilmesine yönelik yurt içi ya da yurt dışından mali destek alınıp, alınmadığı araştırılacak.Bu kapsamda elde edilecek bilgilerin mevcut soruşturmaya yön vereceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/karikatur-sorusturmasinda-4-kisi-tutuklandi-1097532857.html

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