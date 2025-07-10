https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kavurucu-sicaklar-hafta-sonu-da-surecek-ankara-38-izmir-37-istanbul-31-derece--1097788464.html
Kavurucu sıcaklar hafta sonu da sürecek: Ankara 38, İzmir 37, İstanbul 31 derece
Kavurucu sıcaklar hafta sonu da sürecek: Ankara 38, İzmir 37, İstanbul 31 derece
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Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T16:44+0300
2025-07-10T16:44+0300
2025-07-10T16:44+0300
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Türkiye'nin dört bir yanı bir haftadır kavruluyor. Meteorolojik verilere göre hafta sonu da dereceler düşmüyor. Ankara'da 38, İzmir'de ise 37 derece sıcaklık bekleniyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, Marmara dışında neredeyse tüm yurtta hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini belirtti.“Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi, mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ancak Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.”Güneydoğu'da 44 derece bekleniyorÇelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık beklendiğini, ilçe merkezlerinde bunun birkaç derece daha yüksek olabileceğini aktardı.Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü vurgulayan Çelik, güneş altında ve öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.Az bulutlu ve açık bir hafta sonu geliyorGenel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Yağış yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde görülecek.3 büyükşehirde hafta sonu hava durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html
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meteoroloji, hafta sonu hava durumu tahminini açıkladı. güneydoğu anadolu’da sıcaklık 44 dereceyi geçecek. i̇stanbul, ankara ve i̇zmir’de yağış beklenmiyor. uzmanlar yaşlılar ve çocuklara dikkat çekti.
meteoroloji, hafta sonu hava durumu tahminini açıkladı. güneydoğu anadolu’da sıcaklık 44 dereceyi geçecek. i̇stanbul, ankara ve i̇zmir’de yağış beklenmiyor. uzmanlar yaşlılar ve çocuklara dikkat çekti.
Kavurucu sıcaklar hafta sonu da sürecek: Ankara 38, İzmir 37, İstanbul 31 derece
Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.
Türkiye'nin dört bir yanı bir haftadır kavruluyor. Meteorolojik verilere göre hafta sonu da dereceler düşmüyor. Ankara'da 38, İzmir'de ise 37 derece sıcaklık bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, Marmara dışında neredeyse tüm yurtta hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini belirtti.
“Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi, mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ancak Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.”
Güneydoğu'da 44 derece bekleniyor
Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık beklendiğini, ilçe merkezlerinde bunun birkaç derece daha yüksek olabileceğini aktardı.
Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü vurgulayan Çelik, güneş altında ve öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.
“Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamalı ya da gerekli tedbirleri almalı.”
Az bulutlu ve açık bir hafta sonu geliyor
Genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Yağış yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde görülecek.
3 büyükşehirde hafta sonu hava durumu
İstanbul
: Parçalı bulutlu, sıcaklık 30-31°C
Ankara
: Açık hava, sıcaklık 37-38°C
İzmir
: Açık ve sıcak, 35-37°C arası