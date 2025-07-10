https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/kavurucu-sicaklar-hafta-sonu-da-surecek-ankara-38-izmir-37-istanbul-31-derece--1097788464.html

Kavurucu sıcaklar hafta sonu da sürecek: Ankara 38, İzmir 37, İstanbul 31 derece

Kavurucu sıcaklar hafta sonu da sürecek: Ankara 38, İzmir 37, İstanbul 31 derece

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde sıcak havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T16:44+0300

2025-07-10T16:44+0300

2025-07-10T16:44+0300

yaşam

ankara

meteoroloji

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097788623_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_b52bcfd342b7a0e596bce83021982995.png

Türkiye'nin dört bir yanı bir haftadır kavruluyor. Meteorolojik verilere göre hafta sonu da dereceler düşmüyor. Ankara'da 38, İzmir'de ise 37 derece sıcaklık bekleniyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, Marmara dışında neredeyse tüm yurtta hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini belirtti.“Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi, mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ancak Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek.”Güneydoğu'da 44 derece bekleniyorÇelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde il merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık beklendiğini, ilçe merkezlerinde bunun birkaç derece daha yüksek olabileceğini aktardı.Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü vurgulayan Çelik, güneş altında ve öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.Az bulutlu ve açık bir hafta sonu geliyorGenel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Yağış yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinde görülecek.3 büyükşehirde hafta sonu hava durumu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/meteoroloji-saat-verdi-kuzey-ruzgarlari-sicakligi-dusuruyor-10dan-fazla-kentte-yagis-bekleniyor-1097760183.html

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, hafta sonu hava durumu tahminini açıkladı. güneydoğu anadolu’da sıcaklık 44 dereceyi geçecek. i̇stanbul, ankara ve i̇zmir’de yağış beklenmiyor. uzmanlar yaşlılar ve çocuklara dikkat çekti.