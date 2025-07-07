https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/pezeskiyan-iran-nukleer-programi-ile-ilgili-gorusmelere-hazir-1097673514.html
Pezeşkiyan: İran, nükleer programı ile ilgili görüşmelere hazır
Pezeşkiyan: İran, nükleer programı ile ilgili görüşmelere hazır
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ın UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasının ardından nükleer programının teyit edilmesi ile ilgili görüşmeler yapmaya... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T17:20+0300
2025-07-07T17:20+0300
2025-07-07T17:20+0300
dünya
i̇ran
mesud pezeşkiyan
ayetullah ali hamaney
i̇ran nükleer programı
nükleer program
nükleer program
ortadoğu
tucker carlson
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a demecinde Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasının ardından nükleer programının doğrulanması ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Pezeşkiyan, "Nükleer programımızın izlenmesi ve kontrolüyle ilgili sorunuza cevaben, bu konuda görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek isterim. Hiçbir zaman denetim faaliyetlerinden kaçınan bir taraf olmadık. Böyle bir kontrolün yapılmasına hazırız" diye konuştu.Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmadığını ve çalışmayacağını, zira ‘bunun İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasına aykırı olduğunu’ vurgulayan Pezeşkiyan, Tahran’ın İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan UAEA ile sürekli işbirliği sayesinde her zaman bu pozisyona bağlı kaldığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-uaea-ile-isbirligini-askiya-aldi-1097515133.html
i̇ran
abd
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_00c5840da967fbc92f3f27870bcbc6ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, i̇ran nükleer programı, nükleer program, nükleer program, ortadoğu, tucker carlson, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), tahran
i̇ran, mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, i̇ran nükleer programı, nükleer program, nükleer program, ortadoğu, tucker carlson, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), tahran
Pezeşkiyan: İran, nükleer programı ile ilgili görüşmelere hazır
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ın UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasının ardından nükleer programının teyit edilmesi ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a demecinde Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasının ardından nükleer programının doğrulanması ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Pezeşkiyan, "Nükleer programımızın izlenmesi ve kontrolüyle ilgili sorunuza cevaben, bu konuda görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek isterim. Hiçbir zaman denetim faaliyetlerinden kaçınan bir taraf olmadık. Böyle bir kontrolün yapılmasına hazırız" diye konuştu.
Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmadığını ve çalışmayacağını, zira ‘bunun İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasına aykırı olduğunu’ vurgulayan Pezeşkiyan, Tahran’ın İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan UAEA ile sürekli işbirliği sayesinde her zaman bu pozisyona bağlı kaldığının altını çizdi.
İzleme ve denetim için hazırız, ancak ne yazık ki ABD'nin nükleer tesislerimize yönelik yasadışı saldırıları sonucu oradaki ekipman ve aygıtların çoğu ciddi şekilde hasar gördü. Henüz bunlara herhangi bir erişimimiz yok. Erişim yeniden sağlanana kadar ne durumda olduklarını göremeyiz. Şimdi nükleer tesisleri izlemeye devam edebilmemiz için bekleyip ne derece hasar gördüklerini görmeliyiz.