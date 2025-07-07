https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/pezeskiyan-iran-nukleer-programi-ile-ilgili-gorusmelere-hazir-1097673514.html

Pezeşkiyan: İran, nükleer programı ile ilgili görüşmelere hazır

Pezeşkiyan: İran, nükleer programı ile ilgili görüşmelere hazır

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'ın UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasının ardından nükleer programının teyit edilmesi ile ilgili görüşmeler yapmaya... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T17:20+0300

2025-07-07T17:20+0300

2025-07-07T17:20+0300

dünya

i̇ran

mesud pezeşkiyan

ayetullah ali hamaney

i̇ran nükleer programı

nükleer program

nükleer program

ortadoğu

tucker carlson

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a demecinde Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasının ardından nükleer programının doğrulanması ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduğunu ifade etti.Pezeşkiyan, "Nükleer programımızın izlenmesi ve kontrolüyle ilgili sorunuza cevaben, bu konuda görüşmeye hazır olduğumuzu söylemek isterim. Hiçbir zaman denetim faaliyetlerinden kaçınan bir taraf olmadık. Böyle bir kontrolün yapılmasına hazırız" diye konuştu.Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye çalışmadığını ve çalışmayacağını, zira ‘bunun İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasına aykırı olduğunu’ vurgulayan Pezeşkiyan, Tahran’ın İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan UAEA ile sürekli işbirliği sayesinde her zaman bu pozisyona bağlı kaldığının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-uaea-ile-isbirligini-askiya-aldi-1097515133.html

i̇ran

abd

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, mesud pezeşkiyan, ayetullah ali hamaney, i̇ran nükleer programı, nükleer program, nükleer program, ortadoğu, tucker carlson, abd, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), tahran